إذاعة الجيش الإسرائيلي: لاحظنا زيادة في جرأة مقاتلي حماس في الأسابيع الأخيرة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ "زيادة جرأة مقاتلي حركة المقامة الإسلامية (حماس)، معلنا أن العبوات الناسفة تسببت في مقتل 27 من أصل 38 جنديا إسرائيليا خلال 4 أشهر، معتبرا ذلك "الخطر الأكبر" على قواته هناك.

وتعقيبا على مقتل 5 جنود وإصابة 14 بانفجار عبوات ناسفة في بيت حانون مساء أمس الاثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي" وفقا لجميع كبار القادة في غزة، يُمثل خطر العبوات الناسفة التهديد الأكبر لقواتنا في القطاع".

وحسب معطيات الصحيفة "فإن أكثر من 70 % من الإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية بغزة كانت بسبب العبوات الناسفة خلال الأشهر الأخيرة، بلغ عدد القتلى 27 من أصل 38 منذ استئناف القتال في 18 مارس/آذار الماضي.

وذكرت أن العبوات الناسفة تتخذ شكلين، الأول كمائن على الطرق وتسببت في مقتل 19 عسكريا، والثاني مبانٍ مفخخة وتسببت في مقتل 6، وفق الإذاعة.

وقالت "إن الجيش الإسرائيلي لاحظ جرأة متزايدة من جانب مسلحي حماس، وإنهم، لا يفرون أو يضعون العبوات الناسفة مسبقا ويفعّلونها من بعد، بل يخرجون من بين الأنقاض، ويقاتلون، ويتركون الكمائن ويطلقون النار من داخلها، مع علمهم بأن هذا يزيد من خطر انكشافهم".

واعتبرت أن أبرز المعارك التي أسفرت عن سقوط قتلى من الجيش خلال الأسابيع الأخيرة "اتسمت بعدم فرار المسلحين من موقع الحادث بعده، بل بقوا فيه واستمروا في المواجهة، حتى مع قوات الإنقاذ، سعياً لتعزيز إنجازاتهم".

وأشارت إلى أن المسلحين الفلسطينيين "يعتمدون أيضا على التصوير الفوتوغرافي، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسألة، وذلك من أجل إنتاج صور عالية الجودة، من زوايا متعددة، للحادث، حتى تتمكن حماس من نشر الوثائق لأغراضها الدعائية، وفق ما نقلته الإذاعة".

وفي إشارة إلى بلدة بيت حانون التي وقع فيها الهجوم مساء أمس الاثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "حدث أمران في بيت حانون خلال العامين الماضيين، في كل مرة غادر فيها الجيش الإسرائيلي، عاد المسلحون، وحتى خلال العمليات والقتال في المنطقة، أدرك الجيش أن حماس تُعزز المنطقة، ربما عبر أنفاق تحت الأرض".

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وأضافت "ورغم عمليات التطهير السطحية، تُحرك حماس قواتها وفرقها تحت الأرض. وهكذا، تمكنت حماس من الحفاظ على بيت حانون كمركز قتال نشط ومتواصل لفترة طويلة".

وخلال أشهر الإبادة، كثفت إسرائيل من عملياتها العسكرية في بلدة بيت حانون وباقي بلدات محافظة الشمال مدمرة غالبية مبانيها ومنشآتها وبناها التحتية.