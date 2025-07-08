عشرات الشهداء بغارات على خيام ومراكز النازحين بغزة

استشهد 41 فلسطينيا، فجر الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من غزة، بينهم 24 جنوبي القطاع.

وشملت الاستهدافات الإسرائيلية شملت منزلا وخياما تؤوي نازحين وتجمعات لمواطنين ومركز إيواء.

وأفاد مستشفيا الهلال والكويت الميدانيان باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50 آخرين في قصف على خيام لنازحين في منطقة المواصي بخان يونس.

كما استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في شارع الطينة غربي خان يونس.

واستشهد أب وأم وطفلاهما في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب المدينة.

واستشهد 3 فلسطينيين باستهداف خيمة تؤوي نازحين بجوار مستشفى ناصر بخان يونس.

وقرب موقع الـ17 على طريق خان يونس، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين.

وأفادت فرق الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

شمال ووسط القطاع

وفي مدينة غزة، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل رضيع في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، وسط استمرار عمليات نسف المنازل والمباني السكنية في مناطق شرق مدينة غزة وشرق مخيم جباليا بمحافظة الشمال.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو عمرة في مدينة دير البلح.

وأصيب مدنيون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حلو الشرقية التي تؤوي نازحين في مخيم البريج.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الحرب أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.