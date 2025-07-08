عاجلعاجل,
عاجل | نتنياهو: التقيت وزير الخارجية روبيو وأجريت معه محادثة هامة جدا
8/7/2025-|آخر تحديث: 02:41 (توقيت مكة)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من البيت الأبيض:
- التقيت وزير الخارجية روبيو وأجريت معه محادثة هامة جدا بشأن تعزيز تحالف إسرائيل والولايات المتحدة
- بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي التحديات المشتركة التي نواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي
- أعبر عن امتنان جميع الإسرائيليين وإعجابهم بقيادة ترمب للعالم الحر
- طواقمنا معا توفر فريقا رائعا والرئيس ترمب يرسم السلام في المنطقة
- الرئيس ترامب تحدث عن حرية الاختيار وإذا أراد سكان من قطاع غزة المغادرة لهم ذلك ومن أراد يمكنه البقاء
- بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم ولكن ليس تهديدنا
- بإمكاننا تحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
- حققت نجاحات مع نتنياهو وأعتقد أن نجاحاتنا ستستمر
- حماس تريد التفاوض والتوصل إلى وقف إطلاق النار
- لدينا تعاون رائع مع الدول المجاورة لإسرائيل وسيحدث شيئ جيد
- لا أعتقد أن هناك عراقيل أمام وقف إطلاق بين حماس وإسرائيل والأمور تسير بشكل جيد
- ترامب يرد على سؤال عما إذا كان حل الدولتين في الشرق الأوسط ممكنا بالقول "لا أعرف" ويشير إلى نتنياهو
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة