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عاجل | نتنياهو: التقيت وزير الخارجية روبيو وأجريت معه محادثة هامة جدا

8/7/2025-|آخر تحديث: 02:41 (توقيت مكة)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من البيت الأبيض:

  • التقيت وزير الخارجية روبيو وأجريت معه محادثة هامة جدا بشأن تعزيز تحالف إسرائيل والولايات المتحدة
  • بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي التحديات المشتركة التي نواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي
  • أعبر عن امتنان جميع الإسرائيليين وإعجابهم بقيادة ترمب للعالم الحر
  • طواقمنا معا توفر فريقا رائعا والرئيس ترمب يرسم السلام في المنطقة
  • الرئيس ترامب تحدث عن حرية الاختيار وإذا أراد سكان من قطاع غزة المغادرة لهم ذلك ومن أراد يمكنه البقاء
  • بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم ولكن ليس تهديدنا
  • بإمكاننا تحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

  • حققت نجاحات مع نتنياهو وأعتقد أن نجاحاتنا ستستمر
  • حماس تريد التفاوض والتوصل إلى وقف إطلاق النار
  • لدينا تعاون رائع مع الدول المجاورة لإسرائيل وسيحدث شيئ جيد
  • لا أعتقد أن هناك عراقيل أمام وقف إطلاق بين حماس وإسرائيل والأمور تسير بشكل جيد
  • ترامب يرد على سؤال عما إذا كان حل الدولتين في الشرق الأوسط ممكنا بالقول "لا أعرف" ويشير إلى نتنياهو

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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