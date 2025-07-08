حماس: الاحتلال يقر بعجزه عن تحرير الأسرى وهزيمة المقاومة معا

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في كسر إرادة غزة أو إخضاع مقاومتها بعد 640 يوما من الحرب.

وأضافت الحركة في بيان أن "وهم تحرير الأسرى بالقوة وشعارات الهزيمة الساحقة" والاجتثاث الكامل لحركة حماس، تحطمت تحت وقع ضربات المقاومة المتلاحقة وتفوقها الميداني".

وتابعت أن عربات جدعون احترقت بمن فيها والمقاومون يواصلون المواجهة بندية رغم الجوع والحصار، بينما يرتكب الاحتلال المجازر بحق المدنيين والأبرياء.

وقالت حماس إن المقاومة أجبرت الاحتلال على الاعتراف بعجزه عن الجمع بين تحرير الأسرى وهزيمة المقاومة، بعد أن تحوّلت محاور توغله إلى حقول موت لا يخرج منها جنوده سالمين، وفق البيان.

وأكدت أن الفشل العسكري والسياسي والأخلاقي للاحتلال يفضح زيف دعايته.

وأشار البيان إلى أن مخطط التهجير والتطهير العرقي اصطدم بصمود الشعب الفلسطيني ورفضه الإملاءات السياسية والمخابراتية.