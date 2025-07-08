ترامب: هاجمنا إيران بقاذفات قادرة على التخفي وبوتين يطلق ترهات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الهجوم على إيران كان ناجحا ولم يكن أي عوائق في تنفيذه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أطلقت 30 صاروخا من طراز توماهوك وكلها أصابت أهدافها.

وأضاف ترامب لمراسلين خلال اجتماع وزاري في البيت الأبيض أن الجيش الأميركي استخدم صواريخ توماهوك تطلق من الغواصات لاستهداف منشآت إيران النووية، مؤكدا أن أميركا دخلت سماء إيران بقاذفات قادرة على التخفي وعندما عرف الإيرانيون بالهجوم كنا غادرنا الأجواء.

وفي الشأن الأوكراني حمل ترامب على نظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، على خلفية محادثات السلام في أوكرانيا، وألمح إلى رغبته في فرض عقوبات جديدة على موسكو.

وقال ترامب "نتعرّض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا بوتين، إذا كنتم تريدون معرفة الحقيقة، إنّه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتّضح أن (كلامه) لا معنى له".

وردا على سؤال بشأن مشروع قانون اقترحه مجلس الشيوخ لفرض عقوبات إضافية على روسيا، قال ترامب "أنا أنظر في الأمر بقوة".