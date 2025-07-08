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عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة

8/7/2025-|آخر تحديث: 14:02 (توقيت مكة)

المتحدث باسم الخارجية القطرية:

  • جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة
  • الوفدان موجودان ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة
  • ما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة والمحادثات المفصلة لم تبدأ بعد
  • نسعى لجسر الهوة للإطار التفاوضي ولإيجاد بيئة مناسبة
  • من المبكر الحديث عن أي تفاصيل لكن هناك انطباعات إيجابية
  • لا نضع جداول زمنية للمفاوضات لكنها مستمرة حتى الوصول إلى نتائج إيجابية
  • العملية تحتاج وقتا ولا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج
  • يتم حاليا النقاش بشأن إطار تفاوضي قبل بدء المرحلة النهائية
  • نقدم إطارا ومبادئ أولية وبعد الاتفاق عليها نأمل أن ننتقل لمرحلة نقاش المقترح
  • التسريبات هي تصرفات غير مسؤولة
  • العملية التفاوضية بحاجة لهدوء والتسريبات تؤدي لسيل إعلامي قد يؤثر على سيرها
  • لا يمكن الحديث عن صلاحيات الوفد الإسرائيلي بدقة لكن مستوى الانخراط إيجابي
المصدر: الجزيرة

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