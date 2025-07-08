عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة
8/7/2025-|آخر تحديث: 14:02 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية:
- جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة
- الوفدان موجودان ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة
- ما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة والمحادثات المفصلة لم تبدأ بعد
- نسعى لجسر الهوة للإطار التفاوضي ولإيجاد بيئة مناسبة
- من المبكر الحديث عن أي تفاصيل لكن هناك انطباعات إيجابية
- لا نضع جداول زمنية للمفاوضات لكنها مستمرة حتى الوصول إلى نتائج إيجابية
- العملية تحتاج وقتا ولا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج
- يتم حاليا النقاش بشأن إطار تفاوضي قبل بدء المرحلة النهائية
- نقدم إطارا ومبادئ أولية وبعد الاتفاق عليها نأمل أن ننتقل لمرحلة نقاش المقترح
- التسريبات هي تصرفات غير مسؤولة
- العملية التفاوضية بحاجة لهدوء والتسريبات تؤدي لسيل إعلامي قد يؤثر على سيرها
- لا يمكن الحديث عن صلاحيات الوفد الإسرائيلي بدقة لكن مستوى الانخراط إيجابي
المصدر: الجزيرة