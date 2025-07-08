القسام عقب عملية بيت حانون: سندكّ هيبة جيشكم

علقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقب عملية ببيت حانون شمالي قطاع غزة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بالقول: سندكّ هيبة جيشكم.

ونشرت الكتائب الليلة منشورا على موقع تليغرام موقعا من قبل الناطق باسم كتائب القسام في 25 يونيو/حزيران تقول فيه إن "جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان".

وجاء هذا المنشور عقب عملية مركبة للمقاومة في بيت حانون، قتل فيها 5 جنود إسرائيليين وأصيب على الأقل 10 آخرون في العملية، ولا يزال جنديا آخر مفقودا، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي تفاصيل الهجوم فجر مقاتلو المقاومة عبوة ناسفة في مدرعة كانت تقل جنودا ثم استهدفوا روبوتا محملا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع، خلال تجهيزه.

كما استهدفت المقاومة أيضا قوة الإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت لمكان الحادث، في حين سمع سكان مدينة عسقلان دوي "الانفجار الكبير"، وفق ما نقلته المواقع الإسرائيلية، التي قالت إن أحد المصابين ضابط كبير.

ويتبع الجنود المستهدفون وحدة "يهلوم" الهندسية التي تعمل على تفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين في القطاع، وفق ما قالت مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري.