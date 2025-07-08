أبو عبيدة: سنكبد العدو كل يوم خسائر إضافية في غزة

توعد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكبيده خسائر يومية في غزة، وذلك في أعقاب الكمين المركب للمقاومة في بيت حانون شمال القطاع، الذي أسفر عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين.

وفيما يلي أبرز تصريحات أبو عبيدة:

معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبده كل يوم خسائر إضافية.

عملية بيت حانون المركبة ضربة إضافية سددها مجاهدونا الأشداء لهيبة جيش الاحتلال الهزيل.

ولئن نجح العدو مؤخرا في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة فلربما يفشل لاحقا ليصبح بقبضتنا أسرى إضافيون.

صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصرا من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة.

القرار الأكثر غباء الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل قطاع غزة.

التفاصيل بعد قليل..