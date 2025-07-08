رئيس جنوب السودان يقيل قائد الجيش بعد 7 أشهر من تعيينه

بثت الإذاعة الرسمية في دولة جنوب السودان إعلانا جاء فيه أن الرئيس سلفاكير ميارديت أقال قائد الجيش بول نانق مجوك بعد 7 أشهر من توليه المنصب، وعيّن داو أتورقونق بديلا له.

ولم يذكر الإعلان -الذي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين- أي سبب لإقالة مجوك، الذي شغل المنصب منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتولى مجوك قيادة الجيش عندما كان القتال محتدما مع الجيش الأبيض، وهي مليشيا عرقية تتألف في معظمها من شبان قبيلة النوير، مما أدى إلى اندلاع الأزمة السياسية الأحدث في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش لول رواي إن "العادة جرت على أنه عندما يتم التعيين أو النقل إلى مهام أخرى لا يتم ذكر أسباب للتعيين ولا للإعفاء. هذا أمر طبيعي".

وانفصل جنوب السودان بموجب اتفاق أُبرم عام 2018 وأنهى الصراع الذي استمر5 سنوات وأودى بحياة مئات الآلاف، لكن العنف بين قبائل متناحرة ينشب على نحو متكرر.

وفي مارس/آذار الماضي، تم وضع ريك مشار النائب الأول للرئيس قيد الإقامة الجبرية، مما أثار مخاوف من تجدد الصراع.

وبرر تلك الخطوة وزير الإعلام مايكل مكوي بـ"اتصال مشار بأنصاره وتحريضهم على التمرد ضد الحكومة بهدف تعطيل السلام حتى لا تجرى الانتخابات ويعود جنوب السودان إلى الحرب".

وكان حزب مشار قد نفى -في وقت سابق- اتهامات الحكومة له بدعم الجيش الأبيض الذي اشتبك مع الجيش في بلدة الناصر شمال شرق البلاد مارس/آذار الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، قال جيش جنوب السودان إنه "استعاد السيطرة على البلدة من الجيش الأبيض".