خسائر الاحتلال وأبرز عمليات المقاومة منذ استئناف العدوان على غزة

يعد الكمين، الذي تعرضت له قوة إسرائيلية في بيت حانون شمالي قطاع غزة الليلة الماضية وأسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 14، الأحدث في سلسلة عمليات متصاعدة للمقاومة.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي قتل ما لا يقل عن 38 جنديا إسرائيليا وأصيب 98 في كمائن وعمليات قنص، في حين بلغت الحصيلة منذ بداية العام 50 قتيلا و118 مصابا.

وبذلك ترتفع حصيلة خسائر قوات الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 444 قتيلا و2768 جريحا، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية، أن خسائر الاحتلال أعلى بكثير.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تكبد جيش الاحتلال أعلى خسائره الشهرية، إذ قتل 20 من ضباطه وجنوده وأصيب عشرات، وفق ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وإليكم جرد عمليات المقاومة منذ استئناف الحرب على غزة عقب انقلاب حكومة بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي:

19/4/2025

مقتل قصاص أثر إسرائيلي وإصابة 3 جنود، 2 منهم جراحهم بالغة الخطورة، في كمين استهدف قوة إسرائيلية قرب السياج الحدودي شرق بيت حانون.

24/4/2025

مقتل قائد دبابة من الوحدة 79 وإصابة 3 آخرين -أحدهم برتبة ضابط في وحدة ياهالوم- في كمين مركب وقع قرب موقع العملية السابقة، وشمل إطلاق صاروخ موجه وعملية قنص.

25/4/2025

مقتل جنديين وإصابة 8 في اشتباكين مسلحين في شمال وجنوب قطاع غزة.

وسقط القتلى والجرحى خلال عمليتين للمقاومة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وفي محور فيلادلفيا قرب رفح جنوبي القطاع.

3/5/2025

مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين من وحدة ياهالوم في لواء غولاني جراء تفجير المقاومة فتحة نفق في رفح.

وفي اليوم نفسه، أصيب جنديان من الكتيبة 7007 التابعة للواء 16 في حي التفاح شرقي مدينة غزة جراء ما وُصف بأنه انفجار عرضي لقذيفة دبابة.

7/5/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود -أحدهم جراحه خطِرة- في معركة بجنوب قطاع غزة. وقال إن بعض المصابين من لواء غولاني.

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8/5/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن أحد القتيلين من فرقة الجوالة التابعة للواء غولاني والآخر من لواء كتيبة الهندسة 605.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابطين وجنديين آخرين بجروح خطِرة، وكلهم من كتيبة الهندسة 605، موضحا أن الخسائر وقعت في استهداف مسلحين فلسطينيين مبنى بقذيفة وتفجير عبوة ناسفة في دبابة.

10/5/2025

أصيب 9 جنود احتياط في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة في انفجار عبوة ناسفة خلال عمليات تمشيط بالحي،

بين المصابين ضابطان كبيران، وهما نائب قائد الفرقة 252 (ضابط برتبة عقيد) وقائد الكتيبة 6310 (ضابط احتياط برتبة مقدم).

19/5/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في كتيبة الهندسة 601 خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجندي قتل بـ"نيران صديقة" أثناء اشتباك مع مسلحين فلسطينيين بالمنطقة.

21/5/2025

قال الجيش الإسرائيلي، إن جنديا قتل جراء تفجير عبوة ناسفة في مبنى بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأدى الانفجار لانهيار المبنى، واستغرق انتشال جثة الجندي القتيل ساعات.

22/5/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد دبابة بجروح خطِرة خلال المعارك شمال غزة.

27/5/2025

ذكر الجيش الإسرائيلي، أن ضابط احتياط من كتيبة الهندسة التابعة للواء هرئيل أصيب بجروح خطِرة في معارك شمالي قطاع غزة، وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، أصيب الضابط برصاص قناص فلسطيني.

28/5/2025

قتل إسرائيلي يعمل في شركة للخدمات اللوجيستية في تفجير استهدف جرافة، بينما كانت تهدم منزلا شمالي القطاع.

في اليوم نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده إثر استهدافهم بصاروخ "آر بي جي" في منزل بجنوب القطاع.

2/6/2025

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 جنود وإصابة اثنين بجروح متوسطة في استهداف آلية عسكرية من نوع "هامر" في جباليا شمالي قطاع غزة .

كما أصيب 9 جنود ورجلا إطفاء في العملية التي كانت عبارة عن كمين.

3/6/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطِرة برصاص مقاتل فلسطيني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

في اليوم نفسه، أصيب جنديان من وحدة ياهالوم الهندسية وعنصر تابع لجهاز الشاباك في جباليا بعد أن ألقت مسيّرة تابعة لكتائب القسام عبوة ناسفة على قوة إسرائيلية هناك.

6/6/2025

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 جنود وإصابة 5 إثر تفجير عبوة ناسفة في منزل ثم انهياره على قوة إسرائيلية قرب بلدة بني سهيلا القريبة من خان يونس جنوبي القطاع.

في ذلك اليوم أيضا، أصيب جندي بجروح إثر إطلاق قذائف في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

8/6/2025

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جنديا أصيب بجروح خطِرة أثناء تعرضه للقنص في حي الشجاعية.

13/6/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين من وحدة الهندسة بجروح خطِرة في معارك شمالي قطاع غزة.

14/6/2025

قال الجيش الإسرائيلي، إن جنديا من لواء كفير قتل في معارك جنوب قطاع غزة.

16/6/2025

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة آخرين في كتيبة الهندسة بلواء غولاني جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى مفخخ بخان يونس جنوبي قطاع غزة،

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بعد ساعات من هذه العملية، قتل جندي وأصيب 9 من لواء غولاني إثر تفجير عبوة ناسفة في ناقلة جند بخان يونس أيضا.

18/6/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي تعرض للقنص في خان يونس.

كما أصيب جندي من صفوف الاحتياط بجروح خطِرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

24/6/2025

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط و6 جنود جراء إلقاء مقاتل من كتائب القسام عبوة ناسفة في ناقلة جند بخان يونس.

ووُصفت العملية في إسرائيل بأنها الأصعب في الشهور الأخيرة.

وفي عملية منفصلة بالمنطقة نفسها، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطِرة وآخر بجروح طفيفة بنيران مضادة للدبابات استهدفت جرافة، وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية بإصابة ما لا يقل عن 17 جنديا آخر في هذه العملية.

29/6/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة من مقاتلي سلاح المدرعات قبيل دخولهم إلى مبنى في خان يونس.

2/7/2025

ذكر الجيش الإسرائيلي أن جنديا من كتيبة المدرعات 82 قتل وأصيب اثنان بجروح خطِرة في معارك شمالي قطاع غزة في استهداف دبابة بصاروخ مضاد للدروع.

كما أعلن الجيش عن إصابة جندي بجروح بالغة الخطورة في عملية منفصلة شمالي القطاع أيضا.

4/7/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة، وقالت مصادر عسكرية، إن الجندي قتل في حادث تصادم آليتين عسكريتين في نشاط عملياتي.

وفي اليوم نفسه، قتل جندي وأصيب 4 إصاباتهم متفاوتة الخطورة في استهداف دبابة بصاروخ مضاد للدروع في خان يونس.

6/7/2025

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 5 جنود من كتيبة نيتسح يهودا وإصابة 14 ضابطا وجنديا في كمين محكم ومركب للمقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمالي القطاع.