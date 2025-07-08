تقرير حقوقي: غزة تتعرض لعملية "محو شاملة" وإسرائيل تهدف لاقتلاع سكانها

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن قطاع غزة يتعرض لعملية "محو شاملة" بينما يجبر سكانه على العيش في رقعة خانقة لا تتجاوز 55 كيلومترا، تخضع لمراقبة عسكرية مشددة واستهداف مباشر.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال المرصد الذي مقره جنيف إن سكان القطاع يعيشون في ظل ظروف توصف بأنها "غير مسبوقة في الاكتظاظ والمعاناة الإنسانية"، حيث ينحشرون الآن في أقل من 15% من مساحة القطاع.

وبحسب المرصد، فإن السياسات الإسرائيلية منذ 21 شهرا من العدوان على غزة حوّلت حياة أكثر من مليوني فلسطيني إلى كابوس. وقال إن القطاع اليوم يتعرض لعملية "محو شاملة".

وأوضح أن متوسط الكثافة السكانية في هذه الرقعة يصل إلى نحو 40 ألف شخص في الكيلومتر المربع، بينما تتجاوز في منطقة المواصي وحدها 47 ألف شخص، "وهي أعلى كثافة سُجلت في منطقة مأهولة بالسكان على مستوى العالم".

وذكر البيان أن الفلسطينيين محاصرون اليوم في ظروف خانقة، يعانون من القصف والحصار وانقطاع المياه والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، ويُمنعون فعليا من العودة إلى مناطقهم الأصلية التي دُمرت أو حُظرت عليهم، في وقت أغلقت القوات الإسرائيلية نحو 85% من مساحة غزة عبر أوامر تهجير قسري وسيطرة عسكرية مباشرة.

وأكد المرصد أن هذه السياسات "منهجية ومتعمدة"، وتندرج ضمن ما وصفه بجريمة إبادة جماعية تهدف إلى "اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره ومحو وجوده المادي والسكاني"، عبر أدوات القتل والتهجير الجماعي والتجويع والتدمير البنيوي.

وسجل المرصد تدمير أكثر من 92% من منازل غزة، وتضرر أكثر من 80% من المدارس بشكل بالغ، و90% من المستشفيات، إضافة إلى تدمير الجامعات بشكل كامل، ومحو أحياء ومدن وقرى ومخيمات بكاملها من الجغرافيا المحلية، بطريقة قال إنها تهدف صراحة لمنع أي إمكانية مستقبلية لعودة السكان النازحين.

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وانتقد المرصد السياسات الإسرائيلية بإجبار السكان على النزوح إلى مناطق تصفها قوات الاحتلال بـ"الآمنة"، بينما تتحول فعليا إلى مصائد موت جديدة مع استمرار الاستهداف العسكري وغياب أدنى مقومات الحياة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأن ما يتعرض له سكان غزة "ليس مجرد عمليات نزوح اضطرارية، وإنما عملية محو ممنهجة لشعب بأكمله"، مطالبًا بتحمل المسؤولية القانونية والتحرك العاجل والفعال لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات الفادحة بحق المدنيين الفلسطينيين.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّف حتى الآن أكثر من 194 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين -معظمهم من الأطفال والنساء- فضلا عن آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم المجاعة وغياب أي أفق للحلول الإنسانية.