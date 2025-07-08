بين المطالبة بالتصعيد ووقف الحرب.. ردود فعل إسرائيلية على كمين بيت حانون

توالت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة على كمين المقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمالي قطاع غزة الليلة الماضية، الذي أدى لمقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين.

فقد نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنود القتلى، وقال إنهم "ضحوا بأرواحهم" فيما سماه "معركة دحر حماس وتحرير جميع الرهائن".

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ما جرى في شمال قطاع غزة بالمؤلم، قائلا إنه يجب استخلاص العبر مما حدث والحفاظ على ارواح الجنود.

من جهته، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد إلى إنهاء الحرب "من أجل المقاتلين وعائلاتهم والرهائن وإسرائيل"، وفق تعبيره.

في حين قال رئيس تحالف الديمقراطيين يائير غولان إن إسرائيل باتت مجبرة على إنجاز صفقة وإنهاء الحرب بعد مقتل جنودها في غزة ليلة أمس.

من جانبه، علق عضو الكنيست ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على الخسائر الأخيرة بالقول إن الحكومة الإسرائيلية تشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل ويجب أن تتنحى عن السلطة.

كما دعت زعيمة حزب ميرتس سابقا زهافا غالؤون إلى إنهاء هذه الحرب والخروج من غزة وتحرير جميع الأسرى ووقف سفك الدماء.

وفي موقف مماثل، طالبت ميراف ميخائيلي النائبة في الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" بوقف الحرب في غزة وإبرام صفقة لتحرير الأسرى فورا، في حين نددت ميراف بن آري -النائبة عن حزب "هناك مستقبل" بزعامة لبيد- بمواقف أعضاء الحكومة الداعين إلى مواصلة الحرب.

في المقابل، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كلا من نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير إلى التوقف فورا عما أسماه "حماقة إرسال المساعدات للعدو الذي يقتل جنودنا".

وأضاف سموتريتش أن "علينا محاصرة مناطق القتال واستنزاف العدو قبل أن يواجه مقاتلينا"، مشيرا إلى أن "من غير المنطقي حتى في إطار صفقة رهائن السماح للعدو بإعادة ترسيخ وجوده وتعريض مقاتلينا للخطر مجددا"، بحسب وصفه.

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أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فدعا إلى إعادة فريق التفاوض الإسرائيلي من الدوحة.

وقد كشف تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي تفاصيل الكمين الذي تعرض له الليلة الماضية في بيت حانون شمالي قطاع غزة وأسفر عن مقتل وإصابة 21 جنديا.

وأظهر التحقيق أن الهجوم وقع أثناء تحرك كتيبتين لتطهير المنطقة، وأدى لمقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين، منهم اثنان إصابتهما خطيرة و6 إصاباتهم متوسطة، وفق ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وذكر التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي أن نصب الكمين بعد تفجير الألغام هو تكتيك استخدمته حركة حماس في حوادث سابقة مشابهة.

وتصاعدت عمليات المقاومة بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية وأدت لمقتل وإصابة عشرات الجنود والضباط في مناطق مختلفة بالقطاع.