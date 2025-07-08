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بالصور.. كمائن المقاومة تستنزف الجيش الإسرائيلي في غزة

جنازة قتلى الاسرائيلين اليوم ٨/٧/٢٠٢٥
جنود إسرائيليون يشيعون قتلى الكمين الذي وقع في بيت حانون شمال قطاع غزة (الجزيرة)
8/7/2025-|آخر تحديث: 15:01 (توقيت مكة)

تصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الكمائن التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة منذ تجدد العمليات العسكرية في مارس/آذار الماضي، حيث تحولت هذه الكمائن إلى أداة استنزاف فعالة كبّدت الجيش خسائر متزايدة في الأرواح والعتاد.

القسام تستهدف دبابات إسرائيلية شرقي غزة https://t.me/qassambrigades/32663
عمليات المقاومة تصاعدت خلال الأسابيع الماضية وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال (الإعلام العسكري)

وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، تعرضت قوة إسرائيلية مساء أمس الأحد لكمين محكم في بلدة بيت حانون شمالي القطاع، أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين، بينهم إصابات خطيرة، في عملية توصف بأنها الأكثر دقة وتنظيمًا منذ أشهر.

الجنود اللذين قتلو في كمين بيت حانون الذي وقع فجر اليوم
الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 5 جنود وإصابة 14 في كمين بيت حانون (الجزيرة)

وفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، فقد وقعت العملية خلال تحرك كتيبتين من قوات الاحتلال لتطهير المنطقة، حيث فُجّرت عبوات ناسفة عن بُعد في القوة المتقدمة من كتيبة "نتساح يهودا" التابعة للواء "كفير"، أثناء سيرها على الأقدام.

عملية لكتائب القسام المصدر: الاعلام العسكري
كمين كتائب القسام استهدف كتيبتين إسرائيليتين أثناء تطهير المنطقة بشمال قطاع غزة (الإعلام العسكري)

ومنذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي، باتت الكمائن واحدة من أبرز أساليب المواجهة الميدانية للمقاومة الفلسطينية، خاصة في المناطق التي سبق أن اقتحمتها قوات الاحتلال أكثر من مرة.

استهداف ناقلة جند إسرائيلية نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أمس الثلاثاء في مدينة خان يونس
استهداف ناقلة جند إسرائيلية نفذته كتائب القسام في مدينة خان يونس (الجزيرة)

كما شهدت عمليات مماثلة في خان يونس ومناطق متفرقة من القطاع، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، مع اعتماد تكتيكات التفجير المتسلسل والنيران المتقاطعة.

الكمين الذي نفذته القسام ضد ناقلتي جند في خان يونس المصدر: حساب القسام على تليغرام
الكمين الذي نفذته القسام ضد ناقلتي جند في خان يونس (الإعلام العسكري)

وتفيد تقديرات إسرائيلية بأن المقاومة تعتمد على رصد استخباراتي ميداني دقيق لتحركات القوات، ونصب عبوات ذكية قابلة للتفجير المتسلسل.

FILE PHOTO: Israeli soldiers and military vehicles operate in Gaza, as seen from the Israeli side of the Israel-Gaza border, July 7, 2025. REUTERS/Amir Cohen/File Photo
جنود ومركبات عسكرية إسرائيلية في غزة كما يظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن شهر يونيو/حزيران الماضي كان الأكثر دموية منذ بداية الحرب، إذ قتل خلاله 20 جنديا وضابطا.

ELYAKHIN, ISRAEL - JUNE 25: Israeli soldiers carry a coffin during a funeral for IDF Staff Sgt. Niv Radia on June 25, 2025 in Elyakhin, Israel. Radia was one of seven Israeli soldiers in the 605th Combat Engineering Battalion who were killed yesterday in Gaza. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
جنود إسرائيليون يحملون نعشا خلال جنازة الرقيب في جيش الدفاع الإسرائيلي نيف راديا (غيتي)

وبحسب الإفادات الرسمية، فإن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 887 ضابطا وجنديا، بينهم 443 قتلوا خلال العدوان البري على قطاع غزة.

تشييع الرقيب الإسرائيلي موشيه نسيم فريش الذي قُتل في كمين كتائب القسام بخان يونس (الأوربية)
تشييع الرقيب الإسرائيلي موشيه نسيم فريش الذي قُتل في كمين كتائب القسام بخان يونس (الأوربية)

وإزاء هذه التطورات، توالت ردود الفعل الغاضبة داخل إسرائيل، ولم تُخفِ النائبة في الكنيست ميراف بن آري امتعاضها، وقالت إن الجنود يُقتلون في المواقع نفسها التي احتلها الجيش مرارا، معتبرة أن استمرار الحرب بهذا الشكل "عبثي".

سلسلة عمليات حجارة داود للمقاومة من حساب كتائب عز الدين القسام على تليغرام
سلسلة عمليات حجارة داود للمقاومة من حساب كتائب عز الدين القسام (الجزيرة)

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجنود "ضحوا من أجل دحر حماس وتحرير الرهائن"، بينما بدا متجهّما في صور نشرها الإعلام الإسرائيلي خلال تلقيه نبأ الكمين أثناء وجوده في البيت الأبيض.

ELYAKHIN, ISRAEL - JUNE 25: An Israeli soldier mourns during a funeral for IDF Staff Sgt. Niv Radia on June 25, 2025 in Elyakhin, Israel. Radia was one of seven Israeli soldiers in the 605th Combat Engineering Battalion who were killed yesterday in Gaza. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
جندي إسرائيلي ينعى الرقيب في جيش الدفاع الإسرائيلي نيف راديا (غيتي)

من جانبها، نشرت كتائب القسام صورة عبر قناتها في تطبيق "تليغرام"، مرفقة بعبارة "سندك هيبة جيشكم"، في أول تعليق رسمي لها على الكمين.

بوستر نشر على حساب كتائب عز الدين القسام على تليغرام
ملصق نشرته كتائب عز الدين القسام على قناتها في تليغرام (الجزيرة)

كما أعلنت لاحقا استهداف حشود إسرائيلية في خان يونس بقذائف الهاون، في إشارة إلى استمرار عملياتها الهجومية.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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