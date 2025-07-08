انقسامات في حكومة الكاميرون بشأن ترشح بول بيا للانتخابات الرئاسية

تتصاعد الانقسامات داخل الفريق الحكومي في الكاميرون حول ترشح الرئيس بول بيا للانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

فبينما قال الوزير الناطق باسم الحكومة رينيه إيمانويل سادي إن كل الاحتمالات مطروحة ومتساوية بشأن ترشيح الرئيس وانسحابه من السباق، أعلن رئيس حزب التجمع الديمقراطي الحاكم جاك فامي أنه لا يوجد شك في أن الرئيس سيشارك في السباق الرئاسي المنتظر.

هذا التباين في التصريحات الصادرة من طرف المسؤولين الكبار، يعكس انقساما واضحا بين الحكومة والحزب الحاكم بشأن المستقبل السياسي للرئيس الكاميروني الذي يعد أسن رئيس في العالم، وأمضى في الحكم 40 عاما.

من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الحزب لم يعلن بشكل رسمي عن مرشحه، لكن المادة 27 من النظام لأساسي للحزب واضحة، حيث تقول إن الرئيس هو المرشح الوحيد.

وجاء هذا التباين بعد إعلان وزيرين من الحكومة عن قرارهما بالترشّح للانتخابات الرئاسية، بعد أن عملا مع الرئيس بول بيا لأكثر من 20 عاما.

ويواجه الرئيس بول بيا معارضة قوية من الولايات الشمالية في البلاد التي أحصي فيها أكثر من مليوني ناخب حسب الأرقام الصادرة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت الحكومة قد واجهت المناطق الشمالية الناطقة باللغة الإنكليزية بقمع شديد بعد احتجاجات 2016 التي تحولت إلى نزاع مسلّح راح ضحيته أكثر من 6 آلاف مواطن.

ويعد الرئيس الحالي بول بيا واحدا من الجيل القديم الذي يحظى بعلاقة قوية مع الدول الأوروبية، ويتّهم بأنه يملك الكثير من الأموال والأرصدة في عواصم غربية عديدة.و