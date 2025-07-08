القسام تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرق مدينة غزة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف مقاتليها قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل شرق مدينة غزة شمالي قطاع غزة، ضمن عمليات "حجارة داود" التي أطلقتها في مختلف مناطق القطاع.

وتضمن المقطع مشاهد من استهداف جرافة وقنص جنديين إسرائيليين على تل المنطار واشتباك مع جنود الاحتلال واستهداف دبابة ومواقع قيادة وسيطرة في حيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة.

وأظهر المقطع في بدايته رصد جرافة إسرائيلية ثم استهداف قائدها، وبعد ذلك مشاهد لقنص جنديين على تل المنطار شرق مدينة غزة وإصابتهما.

تلا ذلك مشاهد من عملية اشتباك مع جنود كانوا متمركزين في أحد المباني بحي الشجاعية، ثم مشاهد من استهداف دبابة في حي الشجاعية بقذيفة آر بي جي وإصابتها إصابة مباشرة.

وانتهى المقطع بمشاهد لدك مواقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي شرق حي التفاح في مدينة غزة.

وفجر اليوم الثلاثاء، نفذت المقاومة الفلسطينية كمينا مركبا في منطقة بيت حانون أدى إلى مقتل وجرح نحو 20 جنديا إسرائيليا، في هجوم يُعد من أعنف وأدق الضربات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.