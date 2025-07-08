الاحتلال يرعى اقتحام المستوطنين للأقصى ويواصل الدهم والاعتقال بالضفة

واصل عشرات المستوطنين اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وسعت بدورها حملات المداهمات والاعتقالات وهدم منازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال، وأدوا صلوات تلمودية دينية وجولات استفزازية في باحات المسجد، تزامنا مع استمرار سلطات الاحتلال فرضها تضييقات وتشديدات أمنية، على دخول المصلين المسلمين للمسجد.

وفي القدس المحتلة أيضا شرعت سلطات الاحتلال في هدم بناية قيد الإنشاء في عناتا شرق مدينة القدس التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء لهدم البناية.

وذكرت محافظة القدس أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات اقتحمت ضاحية السلام في بلدة عناتا، وشرعت بهدم بناية قيد الإنشاء، تضم 15 محلا تجاريا، وحوالي 8 شقق سكنية.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال أصدرت قبل أكثر من عام قرارا بمنع استكمال العمل في البناية، التي تعود ملكيتها للمواطنين محمد حمزة غيث، وياسين إبراهيم أبو شمسية.

في غضون ذلك أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة وهدم 4 منازل بالضفة الغربية لفلسطينيين "متورطين" بقتل إسرائيليين العام الماضي.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر بهاء عوض في بلدة بدرس غرب رام الله واعتدت عليه بالضرب المبرح، علما أن عوض اعتقل مرارا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 أسرى محررين، واستدعت أسيرا رابعا، خلال حملة مداهمات واسعة طالت مدينة الخليل وبلدة دورا جنوب المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت الأسير المحرر محمود سلهب، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

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وفي بلدة دورا جنوب الخليل، دهمت قوات الاحتلال منطقة الناموس، واعتقلت الشقيقين الأسيرين المحررين فيصل وفادي جهاد الصبار، بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، سلّمت قوات الاحتلال بلاغ استدعاء للأسير المحرر سليم الرجوب، لمقابلة مخابراتها، عقب مداهمة منزله في منطقة كريسة بدورا. ويُعاني الرجوب من أوضاع صحية صعبة، ويحتاج إلى رعاية طبية مستمرة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة بير الباشا جنوب جنين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله صباح اليوم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع.

وحسب المصادر، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة مداخل، وانتشرت في أزقته بشكل استفزازي، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي، مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي، خاصة الأطفال.

اعتداءات المستوطنين

وبموازاة الاعتداءات المتواصلة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت مجموعة من المستوطنين اليوم على سرقة معدات تُستخدم في تربية المواشي من خربة الفارسية في منطقة الأغوار الشمالية، في إطار الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا منطقة خلة خضر في خربة الفارسية، وسرقوا معدات تعود للمواطن شامخ دراغمة، وتُستخدم في إدارة ورعاية الثروة الحيوانية.

وأكدت المصادر أن هذه الجريمة تأتي في سياق سلسلة الاعتداءات المنظمة التي تنفذها مجموعات المستعمرين بحق سكان الخربة، والتي تشمل اقتحام المساكن، وترويع الأهالي، وملاحقة الرعاة في المراعي، وطردهم منها بالقوة، إضافة إلى الاعتداء على المواشي وسرقتها.

وتُعد خربة الفارسية إحدى المناطق الأكثر استهدافا في الأغوار الشمالية، في ظل محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض السيطرة على الأراضي وتهجير السكان، عبر التضييق الممنهج وارتكاب الجرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وفي بلدة سعير شمال شرق الخليل نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خيمة وحظيرة أغنام على قمة جبل حمروش في البلدة، تعود ملكيتهما لعدد من العائلات، وذلك في سياق خطة الاستعمار الرعوي التي تدعمها حكومة الاحتلال، لفرض واقع جديد على حساب أراضي المواطنين.

وحاول عدد من المستوطنين، الشهر الماضي، السيطرة على أراضٍ واسعة في منطقة جورة الخيل شرق البلدة، والاستيلاء على الأراضي، بعد محاولتهم إجبار المواطنين ورعاة الأغنام على مغادرة تلك المنطقة.

ويواصل المستوطنون رعي أغنامهم في محيط منازل المواطنين، والأراضي الرعوية والزراعية في عدد من التجمعات، وقرى مسافر يطا، وذلك في سياق تهجيرهم بالقوة عن أراضيهم.