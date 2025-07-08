الاحتلال يغتال 6 أسرى محررين في غزة

أفادت مصادر بمستشفيات غزة اليوم الثلاثاء باستشهاد 6 أسرى محررين -بينهم 5 من مبعدي صفقة وفاء الأحرار– في قصف إسرائيلي وسط وجنوبي القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن 5 من الأسرى المبعدين من الضفة الغربية استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس (جنوب)، في حين استشهد السادس في قصف على بلدة الزوايدة (وسط).

ونشر مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة أسماء الشهداء الستة: أمجد أبو عرقوب من الخليل، ومحمود أبو سرية من جنين، وبلال زراع من رام الله، ورياض عسلية من القدس المحتلة، وناجي عبيات من بيت لحم، ومحمود إبراهيم من نابلس.

وقال المكتب -في بيان- إن جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للأسرى المحررين، خاصة أولئك الذين كان لهم دور نضالي في صفوف المقاومة.

من جهتها، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باغتيال الأسرى المحررين الستة، وقالت إن استهداف المبعدين من الضفة إلى غزة دليل على حقد الاحتلال واستمراره في سياسة القتل الممنهج بحق من قاوموا وصمدوا في زنازينه.

وقال القيادي في حماس عبد الحكيم حنيني إن هذه الجريمة لن تنال من عزم الشعب الفلسطيني وأسراه ومحرريه على مواصلة درب الحرية.

يذكر أن قوات الاحتلال اغتالت سابقا عددا من الأسرى المبعدين إلى غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 .