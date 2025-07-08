الأمن السوري يعتقل عميدا سابقا متهما بجرائم حرب في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء اعتقال العميد رياض حمدو الشحادة الذي شغل مناصب عدة لدى الأمن السياسي إبان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت الوزارة أن الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص ألقى القبض على حمدو الذي شغل مناصب عدة لدى الأمن السياسي في عدد من المحافظات السورية كان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق.

وأضافت الوزارة أن حمدو متورط بارتكاب جرائم حرب بحق أبناء الشعب السوري، تضمنت تصفية مئات المواطنين ومنهم نساء، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية.

وأُحيل العميد السابق إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن السورية العديد من الضباط وقادة المليشيات والمسؤولين السابقين الضالعين في جرائم ضد السوريين.