إثيوبيا تحتفي بتخريج أول دفعة من ضباط البحرية

نظّمت وزارة الدفاع الإثيوبية احتفالا بمناسبة استقبال أول دفعة من طلاب البحرية العائدين إلى البلاد، بعد إنهاء دراستهم وتدريبهم بالخارج على مدى 6 سنوات في مجالات الهندسة والتخصصات الفنية البحرية المختلفة.

ويعد هؤلاء الخريجون أول كوادر بحرية تتأهل خارج إثيوبيا منذ استقلال إريتريا عام 1993، عندما فقدت إثيوبيا منفذها على البحر الأحمر مما حول البلاد إلى دولة حبيسة.

وقال قائد البحرية الإثيوبية الفريق أول كيندو جازو، إن هذه الدفعة تمثل انطلاقة جديدة نحو إعادة تأسيس قوة بحرية قادرة على حماية مصالح البلاد والتصدي لأي تهديدات قد تطال أمنها القومي.

ولم يحدد بيان وزارة الدفاع الإثيوبية الدول أو المؤسسات التي تلقى فيها هؤلاء الضباط تدريبهم، لكن أديس أبابا سبق أن وقعت اتفاقيات تعاون مع عدة دول أبرزها روسيا وفرنسا وإيطاليا، لتوفير برامج تدريبية للكوادر البحرية الإثيوبية.

وكانت إثيوبيا قد كشفت في مايو/أيار الماضي عن تشكيلها قوة شرطة بحرية جديدة مُكلفة بضمان الأمن حول سد النهضة الإثيوبي مع بدء تشغيل بحيرته الاصطناعية الضخمة.