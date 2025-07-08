ترامب يتعهد بإرسال أسلحة "دفاعية" لأوكرانيا وروسيا تتقدم في مقاطعتين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده "ستضطر" إلى إرسال المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا التي أعلنت أمس سيطرتها على بلدتين بمقاطعتي سومي ودنيبروبتروفسك الأوكرانيتين.

ويعد تصريح ترامب أمس تغيرا مفاجئا في موقف إدارته، ويأتي بعد أقل من أسبوع على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعليق تسليم بعض صواريخ الدفاع الجوي والمدفعية دقيقة التوجيه وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا، بسبب ما اعتبره مسؤولون أميركيون "مخاوف من انخفاض المخزونات بشكل كبير".

وخلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- أمس قال ترامب إن الأوكرانيين "يتعرضون لضربات قاسية للغاية وسيتعين علينا إرسال مزيد من الأسلحة، أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى".

وعبّر ترامب، متحدثا في بداية حفل عشاء أقامه لنتنياهو في البيت الأبيض عن إحباطه المتزايد من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال "لست راضيًا عن الرئيس بوتين على الإطلاق".

ولم يستجب البنتاغون فورًا لطلب التعليق بشأن ما إذا كانت شحنات الأسلحة المتوقفة ستُستأنف إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق أمس قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده وقعت اتفاقيات مع حلفاء أوروبيين وشركة دفاع أميركية رائدة لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة، مما يضمن حصول كييف على "مئات الآلاف" من هذه الطائرات الإضافية هذا العام.

وكتب زيلينسكي على تليغرام أمس قائلا "الدفاع الجوي هو الأساس لحماية الأرواح، ويشمل ذلك تطوير وتصنيع طائرات اعتراضية مسيرة قادرة على إيقاف طائرات "شاهد" الروسية بعيدة المدى.

يذكر أن الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة ساعد أوكرانيا على تعويض نقص قواتها على خط المواجهة مع روسيا خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

ميدانيا

على الصعيد الميداني أعلنت روسيا سيطرة قواتها على بلدة بيسالوفوكا بمقاطعة سومي الأوكرانية، وبلدة داتشنويه بمقاطعة دنيبروبتروفسك.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها "إن القوات الروسية نفذت ضربات دقيقة، استهدفت مراكز تجنيد إقليمية للقوات الأوكرانية، ومصنع تجميع، ومواقع تخزين مسيرات هجومية، ومستودعات ذخيرة ووقود، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 138 منطقة".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي دمرت واعترضت 91 مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، في أجواء بعض المقاطعات الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الجزء الأكبر من هذه المسيرات أسقط في المقاطعات الروسية الغربية، المحاذية لأوكرانيا. كما تم إسقاط 8 مسيرات فوق مقاطعة موسكو، و7 فوق البحر الأسود.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون أمس الاثنين بأن الهجمات الروسية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 11 مدنيًا على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين، بينهم 7 أطفال.

وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصًا قُتل في مدينة أوديسا الجنوبية، إضافة إلى مقتل آخر، وأصيب 71 في شمال شرق خاركيف، وتسبب تساقط حطام طائرات مسيرة في أضرار بمنطقتين من العاصمة كييف، خلال هجمات ليلية.

وقالت السلطات إن روسيا أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيّرة على مناطق مدنية في أوكرانيا خلال الليل.

وكثفت روسيا مؤخرا غاراتها الجوية على المناطق المدنية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس" إن روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي نحو 1270 طائرة مسيرة و39 صاروخا ونحو 1000 قنبلة انزلاقية قوية على أوكرانيا.

يذكر أن الجيش الروسي الأكبر حجما يسعى جاهدا لاختراق بعض النقاط على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله حوالي 1000 كيلومتر حيث تعاني القوات الأوكرانية من ضغوط شديدة.