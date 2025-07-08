ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة تشتريها من واشنطن

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول ألماني أن المستشار فريدريش ميرتس أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداد بلاده لشراء بطاريات باتريوت من واشنطن وإرسالها إلى أوكرانيا.

وأضاف المسؤول أن المستشار الألماني اتصل بترامب وطلب منه إعادة تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت الاعتراضية، وقد وعده ترامب بإرسال 10 صواريخ، وهو أقل مما كان مخططا له في الشحنة المتوقفة.

كما نقل أكسيوس عن مصدرين أن الرئيس الأميركي شدد على ضرورة تعليق واشنطن شحنة الأسلحة الأخيرة لمراجعة مخزوناتها.

وقال المصدرين إن ترامب أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برغبته في مساعدة الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأمس الاثنين، أعلن زيلينسكي أن بلاده أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة لزيادة العمل المشترك في مجال إنتاج الطائرات المسيرة.

وعبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه لترامب لإبدائه الاستعداد لتزويد كييف بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعليق تسليم أوكرانيا بعض صواريخ الدفاع الجوي والمدفعية دقيقة التوجيه وأسلحة أخرى، بسبب ما اعتبره مسؤولون أميركيون "مخاوف من انخفاض المخزونات بشكل كبير".