أكثر من 100 قتيل وعشرات المفقودين بفيضانات تكساس

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الكارثية التي اجتاحت ولاية تكساس الأميركية إلى ما لا يقل عن 104 أشخاص، في حين تتواصل عمليات البحث المكثفة عن عشرات المفقودين، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يقيمون في مخيمات صيفية وقت وقوع الكارثة خلال عطلة الرابع من يوليو/تموز الجاري.

وقالت السلطات المحلية إن مقاطعة كير الواقعة في منطقة "تكساس هيل كانتري"، حيث يمر نهر غوادالوبي، كانت الأكثر تضررا، إذ سجلت 84 حالة وفاة، بينهم 28 طفلا.

كما فُقد 27 من المشاركات والمشرفات في مخيم "ميستيك" المسيحي للفتيات، ولا تزال 11 منهن في عداد المفقودين.

ارتفاع منسوب النهر

وأكدت وكالات الطوارئ أن الأمطار الغزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب النهر بنحو 8 أمتار في 45 دقيقة فقط، مما تسبب في اجتياح مفاجئ للسيول دمر الكبائن واقتلع الأشجار وجرف المركبات، بينما كان الأطفال نائمين.

وحذرت هيئة الأرصاد من احتمال تجدد الفيضانات بسبب استمرار هطول الأمطار على أرض مشبعة بالمياه، مما يزيد من تعقيد مهام الإنقاذ التي تشمل مروحيات وقوارب ومسعفين وكلاب بحث و1750 فردا من فرق الإنقاذ.

من جانبه، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكارثة بأنها "غير مسبوقة منذ قرن"، وأعلن حالة كارثة كبرى لتفعيل المساعدات الفدرالية، بينما رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اتهامات بأن تخفيضات الإدارة أثرت على أداء وكالات الأرصاد.

ورغم تأكيد الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية (إن دبليو إس) أنها أصدرت تحذيرات دقيقة في الوقت المناسب، عبّر الكثير من الأهالي عن غضبهم من ضعف أنظمة الإنذار، في حين طالبت عائلات الضحايا بإنشاء شبكة إنذار حديثة لحماية المناطق المعرّضة للفيضانات المتكررة.

جهود المتطوعين

وفي الأثناء، شارك مئات المتطوعين من السكان في جهود البحث رغم تحذيرات السلطات من المخاطر. وقال أحد المتطوعين: "لا يمكنني الجلوس في المنزل. نحن نفعل ما بوسعنا. هكذا هي تكساس".

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وتشارك 19 وكالة محلية وحكومية في عمليات البحث التي تمتد على طول 100 كيلومتر من مجرى نهر غوادالوبي. وتستخدم السلطات شبكة بحث دقيقة تقسم المنطقة إلى قطاعات، يستغرق تفتيش كل منها من ساعة إلى 3 ساعات.

ومع تضاؤل فرص العثور على ناجين، تتواصل مشاهد الحزن والصلاة والاحتجاجات في مناطق تضررت من الفيضانات، بينما لا يزال هناك أكثر من 40 حالة وفاة غير مؤكدة في مقاطعات أخرى في جنوب وسط تكساس.