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10 قتلى ونحو 30 جريحا في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية بكينيا

ADDITION: CLARIFIES DATE - Demonstrators gesture next to a man who the crowd claimed had been shot by police, during demonstrations to mark the historic 1990 Saba Saba (a Swahili word that means seven seven) protests for democratic reforms in the Kangemi slum of Nairobi, Kenya, Monday, July 7, 2025. (AP Photo/Brian Inganga)
متظاهرون يشيرون إلى رجل يقولون إنه قُتل برصاص الشرطة خلال المظاهرات لإحياء ذكرى احتجاجات سابا سابا التاريخية (أسوشيتد برس)
7/7/2025-|آخر تحديث: 23:32 (توقيت مكة)

قُتل 10 أشخاص في مظاهرات تشهدها كينيا إحياء لذكرى احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، وفق ما أفادت الاثنين منظمة حقوقية محلية.

وأعلنت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في بيان أنها "أحصت مقتل 10 أشخاص وإصابة 29 وحالتي خطف و37 عملية توقيف في 17 مقاطعة" خلال احتجاجات "يوم سابا سابا" التاريخية.

لكن الهيئة أشارت أيضا إلى وجود "عصابات إجرامية بحوزتها أسلحة بدائية" في الاحتجاجات، لافتة إلى أن "ملثمين من أفراد هذه العصابات شوهدوا يعملون إلى جانب عناصر الشرطة" في العاصمة نيروبي.

و"يوم سابا سابا" (سبعة سبعة) هو ذكرى الانتفاضة التي طالبت بعودة التعددية الحزبية في 7 يوليو/تموز 1990 بعد سنوات من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس دانيال أراب موي آنذاك.

Riot police officers fire tear gas canisters to disperse demonstrators during anti-government protests dubbed "Saba Saba People's March", in the Rift Valley town of Nakuru, Kenya July 7, 2025. REUTERS/Suleiman Mbatiah
شرطة مكافحة الشغب تطلق قنابل الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين في بلدة ناكورو بوادي ريفت (رويترز)

ومنذ قرابة الظهيرة أفاد صحفيون في وكالة الصحافة الفرنسية بوقوع اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المدمع على تجمعات صغيرة، وعمد بعض المتظاهرين إلى رشق العناصر بالحجارة مع حصول أعمال النهب.

كما قال مراسل من رويترز إن الشرطة الكينية فتحت النار على مجموعة من المتظاهرين في نيروبي اليوم الاثنين، وشوهد رجل بعد ذلك ملقى بلا حراك على الطريق وبدت عليه آثار دماء.

epa12222550 An injured protester seeks medical help from a volunteer firstaider after being shot with a rubber bullet by anti-riot police during anti-government protest on Saba Saba day (or Seven-Seven in Swahili language) in Nairobi, Kenya, 07 July 2025. Nairobi’s Central Business District remained on a lockdown as most business owners hired counter-protesters armed with clubs to protect their business from looters as police used tear gas and rubber bullets to disperse hundreds of protestors in the outskirts of Nairobi during the protest. The Saba Saba Day commemorates protests and government crackdown on a multi-party democracy movement in Kenya in the 1990s. EPA/DANIEL IRUNGU
متظاهر مضرج بدمائه بعد إصابته برصاصة مطاطية أطلقتها شرطة مكافحة الشغب خلال الاحتجاجات (الأوروبية)

 

وقبيل الاحتجاجات أغلقت الشرطة الكينية الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة نيروبي، وظلت معظم المحلات التجارية مغلقة، ومنعت الشرطة المركبات الخاصة والعامة من الوصول إلى وسط المدينة، كما منعت معظم المشاة من دخول العاصمة، ولم تسمح بالدخول إلا لهؤلاء الذين لديهم مهام ضرورية للقيام بها.

ويدفع الإحباط الناجم عن الركود الاقتصادي والفساد وعنف الشرطة شبانا كينيين إلى المشاركة مجددا في التحركات الاحتجاجية بعدما تخللتها الشهر الماضي أعمال نهب وعنف، مما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير آلاف الشركات.

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ويتهم محتجون السلطات بتمويل مسلحين بهدف تخريب التحركات، في حين تقول الحكومة إن المظاهرات أشبه بـ"محاولة انقلاب".

المصدر: وكالات

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