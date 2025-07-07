مصرع 8 جنود أتراك بغاز الميثان في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين أن 8 جنود لقوا حتفهم بعد استنشاقهم غاز الميثان أثناء عملية تمشيط لكهف في شمال العراق.

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس" إن الحادث وقع أمس الأحد بينما كانوا يشاركون في مهمة للبحث عن رفات جندي قتل خلال عملية عسكرية سابقة ضد حزب العمال الكردستاني.

وأضافت أن 11 جنديا آخرين تعرضوا أيضا للتسمم بغاز الميثان وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولسنوات طويلة نفذ الجيش التركي عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق.

وكان الحزب أعلن في 12 مايو/أيار الماضي حل نفسه رسميا والتخلي عن العمل المسلح، وذلك بعد أن خاض تمردا لأربعة عقود أسفر عن مقتل 40 ألف شخص.

والأسبوع الماضي، توقع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن يبدأ حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحته في غضون أيام.

ويفترض أن تنطلق عمليات تسليم الأسلحة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وفي المقابل، يطالب حزب العمال الكردستاني الحكومة التركية بتحسين ظروف اعتقال زعيمه عبد الله أوجلان ومنحه حرية أكبر للتواصل مع قواعد الحزب.