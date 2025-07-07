متجر دانماركي يطلق مجموعة أزياء مناهضة لإسرائيل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -اليوم الاثنين- بانطلاق متجر تجزئة إلكتروني دانماركي مناهض لإسرائيل تحت اسم "غلوبال انتفاضة"، مشيرة إلى أن السلطات الأوروبية والإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء حتى الآن.

واعتبرت الصحيفة أن المتجر يؤكد ما وصفته بـ"وصول المشاعر المعادية لإسرائيل إلى عالم الموضة والأزياء".

وأوضحت الصحيفة أن الملابس التي يعرضها المتجر للبيع تحمل عبارات مثل "الصهاينة غير مرحب بهم هنا"، وأخرى تحيّي المقاومة وتحمل صور المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أو تجسد المثلث الأحمر الذي عُرف بمقاطع فيديو القسام التي تعرض عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة.

وذكرت الصحيفة أن جهود تحديد هوية القائمين على الموقع الإلكتروني لم تسفر عن أي نتائج.

يأتي ذلك وسط تصاعد موجة الغضب في الدول الأوروبية ضد إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتخرج يوميا مظاهرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي في عدد من الدول، مثل فرنسا وإسبانيا والدانمارك والسويد والنمسا والبرتغال وألمانيا وغيرهم، للمطالبة بوقف الإبادة ووقف إرسال الأسلحة لتل أبيب ومحاسبة إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وتعتبر السلطات الإسرائيلية أن الدعم المطلق لها سواء سياسيا أو بالرأي العام في الدول الأوروبية آخذ بالتراجع.