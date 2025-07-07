قتيلان في غارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان

قُتل شخصان في غارتين شنتهما مسيّرات إسرائيلية على منطقتي دير كيفا في قضاء صور وبلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان اليوم الاثنين، دون الكشف عن هويتهما.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيّرة إسرائيلية أغارت على سيارة بمنطقة دير كيفا في قضاء صور جنوب لبنان، بينما أكدت وزارة الصحة مقتل شخص.

بدوره، قال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، كما أكدت وزارة الصحة مقتل شخص بالغارة.

مراسل "ليبانون ديبايت": غارة لمسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في بلدة دير كيفا pic.twitter.com/Bi1SiLZGhZ — Lebanon Debate (@lebanondebate) July 7, 2025

مهمة المبعوث الأميركي

يأتي ذلك بعد أن سلّم الرئيس اللبناني جوزيف عون المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك أفكارا لبنانية لحل شامل بشأن ورقة مطالب قدمتها واشنطن إلى بيروت.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن الرئيس سلّم السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا ببيروت، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ويزور باراك بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين ولاستلام رد لبنان الرسمي على ورقة أميركية تتضمن مطالب، أهمها نزع سلاح حزب الله خلال فترة زمنية محدّدة.

وبعد تسلّم الرد، قال المبعوث الأميركي إنه "راض للغاية" عن رد الحكومة اللبنانية على مقترح أميركي بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 232 قتيلا و531 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لوقف إطلاق النار، لم ينفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا من لبنان، ويواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة.