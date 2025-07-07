فيضانات عنيفة تضرب ماتارام الإندونيسية وتتسبب في نزوح المئات

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن الفيضانات التي اجتاحت مدينة ماتارام والمناطق المحيطة بها في مقاطعة نوسا تينجارا الغربية، أسفرت عن تضرر 7676 أسرة، أي ما يزيد عن 30 ألف شخص.

وقال رئيس الوكالة الإقليمية لإدارة الكوارث، أحمدي، لوكالة "أنتارا" الإندونيسية، إن الفيضانات أسفرت عن إصابة 15 شخصا ونزوح 520، وألحقت أضرارا بستة أحياء فرعية داخل المدينة، مشيرا إلى أن عمليات جمع البيانات المتعلقة بالوفيات والمفقودين لا تزال مستمرة.

وأكد أحمدي أن الأمطار الغزيرة التي بدأت عصر الأحد تسببت في فيضان الأنهار وغمر المناطق السكنية، ما أدى إلى جرف عشرات السيارات واقتلاع الأشجار وانهيار الجدار المحيط بموقع ساندوبايا للتخلص من النفايات.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ بدأت العمل على إزالة الأنقاض وتنظيف المناطق المتضررة، مضيفًا أن "الأوضاع في طريقها للعودة تدريجياً إلى طبيعتها".