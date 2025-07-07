أخبار|فلسطين

عاجل| شهيدان ومصابون بقصف على منزل وسط مخيم البريج وسط غزة

7/7/2025-|آخر تحديث: 02:31 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان