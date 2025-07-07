شهداء في غارات إسرائيلية والمقاومة تستهدف تجمعات للاحتلال

أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف على منزل وسط مخيم البريج وسط غزة، بينما أعلنت كتائب القسام قصف تجمعات لجنود إسرائيليين شمال مدينة خان يونس.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 6 بينهم طفلة، بينما أصيب 15 في قصف إسرائيلي على عيادة الرمال التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

كما أعلن استشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أفادت أن 82 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس الأحد، تركزت على مدينة غزة ومخيم النصيرات وخان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي إن 6 شهداء سقطوا وجُرح العشرات معظمهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي لعيادة طبية تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن من بين الشهداء الرضيع يحيى الصيام، حيث كان نازحا مع أسرته من المناطق الشرقية للمدينة، وبحسب مراسل الجزيرة فإن والدي الطفل لم يُعرف مصيرهما إلى الآن جراء القصف.

وفي مدينة غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 7 أشخاص بينهم طفلان، استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة أبو عاصي التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي المدينة. ووصف أطباء في المستشفى حالة عدد من المصابين بالخطيرة.

هجمات المقاومة

كما قال مصدر طبي بمستشفى العودة في غزة إن طائرات إسرائيلية قصفت تجمعا لفلسطينيين وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. وأوضح المصدر ذاته أن القصف خلف أيضا عددا من المصابين.

وجنوبا، أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي باستشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.

من جهة أخرى، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها قصفوا تجمعات لجنود إسرائيليين في منطقتي السطر والقرارة شمال مدينة خان يونس، بقذائف الهاون.

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كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا أيضا بلدتي نيريم والعين الثالثة بصواريخ رجوم.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أُطلق من جنوب قطاع غزة سقط في مستوطنة نيريم بغلاف غزة الجنوبي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ سقط في موقع تعرض للتدمير خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتجري إعادة بنائه من جديد.

كما ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن جنديين إسرائيليين أصيبا شمال قطاع غزة، وذلك جراء استهداف آلية هندسية للجيش الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع.

وهذا هو الصاروخ السابع الذي تطلقه المقاومة الفلسطينية منذ مطلع الشهر الجاري، والـ61 منذ استئناف إسرائيل حربها على غزة في مارس/آذار الماضي.