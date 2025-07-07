مصابان ومفقودان باستهداف سفينة قرب الحديدة وغرق أخرى بهجوم للحوثيين

أصيب شخصان من أفراد طاقم سفينة ترفع علم ليبيريا وفقد اثنان آخران اليوم جراء هجوم تعرضت له بزوارق وطائرات مسيرة جنوب غرب ميناء الحديدة على البحر الأحمر، بحسب شركة أمبري البريطانية للأمن البحري.

وأضافت الشركة أن محركات السفينة الناقلة للبضائع السائبة تعطلت وبدأت بالانجراف، ولم تحدد هويتها.

يأتي ذلك فيما أعلن الحوثيون أن سفينة "ماجيك سيز" التي هاجموها بإطلاق النار والصواريخ والقوارب المجهزة بالمتفجرات والمسيّرة عن بعد غرقت في البحر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان نشر على تليغرام إنه تم استهداف "سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بزورقين مسيّرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة".

وأكد سريع إصابة سفينة "ماجيك سيز" بشكل مباشر وتسرب المياه إليها، مضيفا أنه تم السماح للطاقم بمغادرتها، في حين أفادت هيئتان بحريتان أمس الأحد بتعرض السفينة التجارية لهجوم مسلح بقذائف صاروخية وأسلحة خفيفة، مما أجبر الطاقم على إخلائها.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن أفراد الطاقم أُنقذوا لاحقا بواسطة سفينة تجارية عابرة، وإن جميعهم "بخير".

وترفع سفينة "ماجيك سيز" علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يونانية، وفق موقع تعقب السفن المتخصص "مارين ترافيك" الذي أوضح أنها كانت في طريقها من الصين إلى قناة السويس.

أول هجوم منذ بداية العام

ويعد هذا أول هجوم للحوثيين على سفينة للشحن التجاري في الممر البحري الحيوي هذا العام، في حين يسري وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة أعلن عنه في مايو/أيار الماضي بوساطة عُمانية، وأنهى أسابيع من الضربات الأميركية المكثفة على اليمن.

وأكد الحوثيون في مايو/أيار الماضي أن السفن الإسرائيلية ستبقى "عرضة للاستهداف" في الممرات المائية قبالة اليمن -بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن– رغم الهدنة مع الأميركيين.

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وبعد ساعات من الهجوم أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أنه قصف أهدافا في مدينة الحديدة الساحلية ومناطق أخرى باليمن تقع تحت سيطرة الحوثيين الذين ردوا لاحقا بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وقالت إسرائيل إن طائراتها المقاتلة "ضربت ودمرت بنى تحتية" في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ردا على الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون ضدها.