نواف سلام يتحدث عن خطوات متلازمة للانسحاب الإسرائيلي وسحب سلاح حزب الله

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الاثنين إن المبعوث الأميركي إلى لبنان توم باراك قدّم ورقة لتنفيذ آليات اتفاق وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أن اللقاء بحث "أفكارا تتعلق بخطوات متلازمة ما بين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وسحب سلاح حزب الله".

وأكد سلام على "حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على أراضيها"، لافتا إلى أن هذا "أمر توافق عليه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف".

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن الاجتماع بحث أفكارا تتعلق بخطوات متلازمة ما بين الانسحاب الإسرائيلي وسحب سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن "حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية".

وأضاف سلام أن حكومته قدّمت مجموعة من الأفكار للمبعوث الأميركي لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، قائلا "طلبنا إحياء لجنة تنسيق وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701".

تصريحات بري

من جهته، وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين اجتماعه مع الموفد الأميركي إلى لبنان توم باراك بأنه "جيد وبنّاء، ويأخذ بحرص كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كافة، وكذلك مطالب حزب الله"، في حين قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون سلّم المبعوث الأميركي أفكارا لبنانية لحل شامل.

وتناول اللقاء بين بري وباراك أيضا تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

واستقبل بري في بيروت السفير باراك والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس البرلمان اللبناني.

وكان باراك قد وصل إلى بيروت قبل ظهر اليوم الاثنين، والتقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، في حين كشفت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون سلم المبعوث الأميركي "أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا".

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بدوره، قال المبعوث الأميركي اليوم إنه "راض للغاية" عن رد الحكومة اللبنانية على مقترح أميركي بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله، وذلك عقب اجتماعات عقدت في بيروت بعد ساعات من شن إسرائيل غارات جوية جديدة وتوغلا بريا عبر الحدود.

وذكر باراك للصحفيين بعد لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون أنه تلقى ردا من 7 صفحات على المقترح، وأضاف أن "ما قدمته لنا الحكومة في فترة وجيزة جدا كان شيئا مذهلا، أنا راض للغاية عن الرد".

كلمة نعيم قاسم

وأمس الأحد، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع حزبه إلى الاستسلام أو ترك السلاح، مؤكدا الاستمرار في مواجهة إسرائيل.

وأضاف قاسم -في كلمته خلال مراسم إحياء عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت- إنه يجب أن يُطلب من إسرائيل وقف عدوانها على لبنان، لا أن يُطلب من حزب الله التخلي عن سلاحه في ظل استمرار العدوان.

“لن نقبل بالتطبيع”.. الأمين العام لحـ.ـزب الله نعيم قاسم: نواجه العدو الإسرائيلي دفاعا عن #لبنان وسنستمر حتى لو اجتمعت الدنيا بأجمعها لثنينا لقراءة المزيد من الأخبار: https://t.co/0zbLWCGLV6 pic.twitter.com/QNBfhhDYlY — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) July 6, 2025

وكان باراك -وهو السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا أيضا- قد زار لبنان في 19 يونيو/حزيران الماضي، والتقى المسؤولين اللبنانيين وقدّم مجموعة مقترحات تتعلق بنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي لا تزال تحتل مواقع عدة في جنوب لبنان ووقف الغارات الجوية الإسرائيلية.

وناقش رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيسا مجلسي الوزراء نواف سلام والنواب نبيه بري المقترحات الأميركية للرد عليها.