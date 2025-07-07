صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب صاروخين أطلقا من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن، مضيفا أنه يعمل على اعتراضهما ويجري مراجعة لنتائج محاولات الاعتراض تلك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخين من اليمن.

من جهته، قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن "غزة ليست وحدها واليمن لا ينام على ضيم".

وأضاف "على الصهاينة التوجه إلى الملاجئ فمن يعتدي على غزة وعلينا لن ينام بهدوء".

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن سلاح الجو شن (في وقت متأخر الليلة الماضية) هجوما على عدة أهداف في مدينة الحديدة في اليمن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن سلاح الجو هاجم "أهدافا إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة" في عملية سماها الراية السوداء، مضيفا "هاجمنا سفينة غالاكسي ليدر التي اختطفها الحوثيون قبل سنتين ويستخدمونها لأنشطة إرهابية".

وتوعد كاتس جماعة الحوثيين بـ"دفع ثمن باهظ"، مضيفا "كما حذرت سابقا، قانون اليمن هو قانون طهران نفسه.. من يحاول إيذاء إسرائيل سيتعرض للأذى ومن يرفع يده ضدنا ستقطع".