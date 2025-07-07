الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "اعتقل فجر اليوم الاثنين خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني في عملية خاصة بمنطقة تل كودنة في ريف القنيطرة جنوب سوريا".

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر مواقع عسكرية عدة جنوبي سوريا زعم أنها تابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، رغم مرور نحو 7 أشهر على سقوطه.

وأوضح الجيش في بيان أن قوات لواء الجبال "810" التابع له تواصل أنشطتها في منطقة جنوب سوريا، وتدمر مواقع أمامية عدة لجيش النظام السوري المخلوع في قمة جبل الشيخ الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كيلومترا.

وقبل أيام، نقل مراسل الجزيرة في سوريا عن مصادر ميدانية قولها إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 مواطنين سوريين من قرية البصالي بريف القنيطرة، وذلك بعد توغلها هناك فجر الأربعاء.

وأوضحت قناة "الإخبارية السورية" أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 آليات ونحو 40 جنديا اعتقلت 3 أشخاص من أبناء قرية البصالي بريف القنيطرة خلال توغلها فجر اليوم في القرية.

من جهته، ذكر جيش الاحتلال أن قواته "اعتقلت عددا من أعضاء ما سماها خلية إرهابية نشرتها إيران في جنوب سوريا، وذلك في مداهمة جرت الليلة الماضية".

وعقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلات بعمق عدة كيلومترات على طول الشريط الحدودي بين القنيطرة وهضبة الجولان المحتلة، كما تمركزت في أجزاء من جبل الشيخ.

ومنذ ذلك التاريخ، وسع جيش الاحتلال نطاق عملياته العسكرية في القنيطرة وريف درعا.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أقام منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وأنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة.