إسرائيل تعلن شن هجمات على الحديدة باليمن

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو بدأ بشن هجوم على مدينة الحديدة في اليمن، مشيرا إلى أنه أصدر أمرا بإخلاء محطة كهرباء المدينة، ومتوعدا بشن غارات نظرا للأنشطة العسكرية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن سلاح الجو هاجم في عملية سماها "الراية السوداء" "أهدافا إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة"، مضيفا "هاجمنا سفينة غالاكسي ليدر التي اختطفها الحوثيون قبل سنتين ويستخدمونها لأنشطة إرهابية".

وتوعد كاتس جماعة أنصار الله (الحوثيين) بدفع ثمن باهظ، مضيفا "كما حذرت سابقا، قانون اليمن هو نفس قانون طهران… من يحاول إيذاء إسرائيل سيتعرض للأذى ومن يرفع يده ضدنا ستقطع".

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة.

من جهتها، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إن عدوانا إسرائيليا استهدف مدينة الحديدة، كما أفاد المتحدث العسكري باسم الجماعة أن "القوات الجوية اليمنية تتصدى للعدوان الصهيوني على بلدنا".

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله أن إسرائيل استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، إضافة إلى محطة الكهرباء المركزية في رأس الكثيب.

من جهته، قال عضو بالمجلس السياسي الأعلى لأنصار الله إن تمادي العدو في استهداف منشآتنا لن يزيد شعبنا إلا ثباتا على نصرة غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن الجيش أصدر، الأحد، تحذيرا بضرورة إخلاء 3 موانئ يمنية، مضيفا أنه سيقصف تلك المناطق نظرا "للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

وأضاف أدرعي في بيان "إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وإلى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة – رأس الخطيب والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي الإرهابي.. سيشن جيش الدفاع في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

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وتابع "من أجل سلامتكم نحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها على الإخلاء فورا".

هجوم بالبحر الأحمر

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة "أمبري" للأمن البحري أعلنت، الأحد، عن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح في البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن.

ووفق التقارير، أطلق مسلحون على متن 8 زوارق صغيرة قذائف صاروخية وأسلحة خفيفة تجاه السفينة التي كانت تبحر على بُعد 51 ميلا بحريا (94 كيلومترا) جنوب غرب ميناء الحُديدة.

وقد أطلق الحوثيون أكثر من 100 هجوم ضد سفن الشحن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما أدى إلى غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى، ومقتل 4 بحارة على الأقل.

وأرغمت هذه الهجمات المتكررة العديد من شركات الشحن العالمية على تجنب عبور البحر الأحمر وقناة السويس، التي تمثل نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية، واللجوء إلى طرق أطول وأكثر كلفة حول رأس الرجاء الصالح.

وفي محاولة لردع الحوثيين، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد الجماعة منذ مطلع 2024، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مايو/أيار الماضي وقف العمليات العسكرية الأميركية في اليمن، في أعقاب اتفاق غير معلن بوساطة عمانية، نص على امتناع الجانبين عن استهداف بعضهما، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.