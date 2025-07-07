منذ 2021، يجري تحقيق قضائي فرنسي عن تقاطعات مثيرة بين مصالح تجارية وفنية وعلاقات شخصية مرتبطة بالرئيس السابق فرانسوا هولاند، مما يعيد الجدل المحيط بصفقة بيع مقاتلات "رافال" الفرنسية للهند عام 2016.

في مقال بصحيفة "ميديابارت" الفرنسية، يستعرض كارل لاسكي تفاصيل تمويل أحد الأفلام التي شاركت في إنتاجها الممثلة والمنتجة جولي غاييه (زوجة هولاند) من قبل رجل الأعمال الهندي أنيل أمباني، الشريك الصناعي الرئيسي في صفقة "رافال".

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ويقول الكاتب إن التحقيق القضائي الجاري بشأن تمويل أمباني (الشريك الهندي لشركة داسو) فيلما لغاييه يضع هولاند وزوجته تحت ضغط متزايد، مما يفتح الباب للتساؤل عما إذا كان الرئيس الفرنسي السابق ستستجوبه شرطة مكافحة الفساد.

ويتمتع هولاند بحصانة رئاسية وفقا للمادة 67 من الدستور، التي تنص على عدم مساءلة الرئيس عن الأفعال التي قام بها خلال فترة ولايته، إلا في حال تقديمه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة العليا. غير أن ذلك لا يمنع استدعاءه شاهدا، كما حدث مع نيكولا ساركوزي الذي استُدعي تحت تهديد أمر إحضار في محاكمة قضية الاستطلاعات المتعلقة بالإليزيه في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وقبل انطلاق التحقيق القضائي، الذي فُتح عام 2021 على خلفية شكوى قدمتها منظمة غير حكومية تُدعى "شيربا" بصفتها طرفا مدنيا، قال فرانسوا هولاند إنه سبق أن أدلى بأقواله بخصوص هذه القضية.

وأوضح الكاتب أنه منذ ذلك الحين، أدت المعطيات التي جمعتها الهيئة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية خلال الفترة بين 2023 و2024 إلى إضعاف موقف هولاند، الذي عاد ليصبح نائبا في البرلمان عام 2024.

وكشفت صحيفة ليبراسيون عن أن زوجة هولاند (الممثلة والمنتجة جولي غاييه) استجوبتها الهيئة نفسها في إطار التحقيق المتعلق بقطاع السينما في القضية، بتاريخي 16 و31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بصفتها "موضوع استجواب حر".

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ويُشتبه في ضلوع غاييه في جرائم استغلال النفوذ بشكل سلبي وتبييض الفساد، بعد تلقيها تمويلا بقيمة 1.65 مليون يورو (1.94 مليون دولار) للمشاركة في إنتاج فيلم، وقدمه رئيس مجموعة "ريلاينس"، أنيل أمباني، الذي أبرم في ذلك الوقت -بصفته شريكا هنديا لشركة داسو- عقد بيع طائرات رافال ضمن اتفاقية حكومية بين فرنسا والهند.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وفي معرض سؤال من موقع "ميديابارت" عن هذه الصدفة الغريبة، أكد هولاند أنه "لم يكن على علم إطلاقا" بشراكة مؤسسة زوجته مع مجموعة أمباني، وأن معرفته به اقتصرت فقط على مشاركته في صفقة طائرات رافال.

وقال هولاند حينذاك إن "الحكومة الهندية هي التي اقترحت مجموعة ريلاينس للخدمات، وداسو هي التي تفاوضت مع أمباني. لم يكن لدينا خيار سوى قبول الطرف الذي تم تقديمه لنا. ولهذا السبب، لا يحق لهذه المجموعة أن تقدم لي أي معروف من أي نوع. لم أستطع حتى تخيل وجود أي صلة مع فيلم لجولي غاييه".

قطب ينمي شبكاته

وأشار الكاتب إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن تسلسل الأحداث في القضية لا يصب لمصلحة هولاند وزوجته، إذ حافظ رجل الأعمال الهندي وراعي الفيلم، على مدى ما يقرب من عام، على علاقاته مع المنتجة من جهة، ومع زوجها الرئيس السابق من جهة أخرى.

والتقت غاييه رجل الأعمال أمباني في فندق بريستول يوم 26 أبريل/نيسان 2016، قبل أن تنظم عشاءً في الإليزيه بحضور هولاند يوم 12 يونيو/حزيران 2016.

وتزعم غاييه -رغم كل الأدلة- أن هولاند لم يتعرف على رجل الأعمال، ولم يكن يعلم بصفته. ثم في إطار رسمي، التقى فرانسوا هولاند مرة أخرى أنيل أمباني في قصر الإليزيه في فبراير/شباط 2017.

ووفقا لمعطيات التحقيق، فإن الشبهات الموجهة إلى غاييه تُعرِّض هولاند أيضا للمساءلة.

ويستبعد الكاتب عدم دراية الرئيس الفرنسي آنذاك وجهازه الرسمي بإعلانين عامين: أولهما، بيان صادر عن شركة ريلاينس بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2016، أعلن خلاله شراكة مع مؤسسة جولي غاييه، تزامنا مع وصول الرئيس الفرنسي إلى نيودلهي في زيارة رسمية استمرت 3 أيام. والثاني، مقال نشره موقع "إنتليجنس أونلاين" في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعنوان "شريك صفقة رافال في دلهي" كاشفا فيه عن أن "ريلاينس" ستتولى تمويل أفلام غاييه القادمة.

وورد اسم "ريلاينس" في أجندة غاييه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أي قبل عامين من صدور الفيلم، وتقرّ غاييه بأن أمباني كان يعلم منذ البداية أنها زوجة رئيس الجمهورية. وقالت: "أستطيع أن أؤكد لكم أنه بعد وقت قصير من تواصلي مع ريلاينس بشأن موضوع الفيلم، كان أحد المستثمرين البارزين في ريلاينس على علم بهوية غاييه".

"عشاء مع أنيل"

وذكر الكاتب أنه خلال التحقيقات طرح المحقق سؤالا بشأن سبب انضمام رجل الأعمال الهندي أنيل أمباني في 12 يونيو/حزيران 2016 إلى المنتجة جولي غاييه والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على مائدة عشاء في قصر الإليزيه.

وردا على ذلك قالت غاييه إن "ذلك كان عشاء أُقيم في الشقق الخاصة بقصر الإليزيه، بحضور أمباني وابنه، إلى جانب أصدقاء مقرّبين يتحدثون الإنجليزية".

وأضافت: "إذا كنت قد وجهت الدعوة إلى أمباني، فذلك لأنني أقوم بذلك غالبا مع فرق العمل المشاركة في أفلامي، لكن في هذه المناسبة كان العشاء في الإليزيه، في الجناح الخاص، لأنني كنت أقيم هناك". وأشارت إلى أن الهدف من العشاء كان "خلق أجواء دافئة وودية".

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وفي معرض استجوابها عن سبب عدم تساؤل الرئيس هولاند عن حضور السيد أمباني، لا سيما أن هذه الشخصية رافقت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة رسمية إلى فرنسا عام 2015، قالت غاييه: "أعتقد أنه لم يتعرّف عليه ولم يربط بين الأمرين، لأنه كان مرتبطا بي وبمشروعي السينمائي".

وخلال جلسة استماع جديدة بعد 15 يوما، أوضحت غاييه أن موضوع تمويل الفيلم لم يُطرح خلال ذلك العشاء.

وخلال مطالبتها بتفسير سبب قبول رئيس الجمهورية آنذاك تناول العشاء في شقته الخاصة مع شخص لم يخضع لأي تدقيق من قِبل أجهزة الإليزيه -رغم أنه كان يُعرف عن هولاند قربه من وزير المالية السابق ميشال سابين، الذي أصدر خلال ولايته قانون "سابين 2" المتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد وتحديث الحياة الاقتصادية- أجابت غاييه: "لا يمكنني التحدث باسمه. مآدب العشاء الخاصة كانت تُعلن لدى أمانة رئيس الجمهورية، لكي تُدرج في جدول مواعيده. لم تكن تمر عبر البروتوكول أو المستشارين. وأوضح لكم أنني كنت أحيانا أُقيم مآدب عشاء في الشقق الخاصة من دون أن أذكر أسماء ضيوفي، سواء للبروتوكول أو لأي جهة داخل الإليزيه".

وخلال تفتيش هاتف غاييه، لاحظ المحققون أنها سجلت في جدول مواعيدها "عشاء مع أنيل" بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2016. كما تبين أنها تحتفظ بأرقام رجل الأعمال وابنه ورئيس شركة ريلاينس الثاني والوسيط المصرفي الفرنسي. وأشاروا إلى استمرار هذه العلاقات عبر تبادل رسائل نصية ودية بين عامي 2020 و2023.

ورغم ذلك، فإن غاييه نفت وجود علاقة شخصية تربطها بأمباني، قائلة: "كان يرسل لي التهاني لسنوات عدة بمناسبة قدوم السنة الجديدة نتيجة لعلاقتنا الطيبة بعد لقائنا". وقد حولت شركة ريلاينس أموال إلى حسابات الإنتاج التنفيذي للفيلم في مارس/آذار 2018، أي بعد 3 أشهر من عرضه في قاعات السينما.

ذعر حقيقي

وبيّن الكاتب أنه في إطار دفاعها، حرصت غاييه على التبرؤ من الفيلم ومن عمليات الإنتاج وحتى الإخراج. وحسب تصريحات المخرج سيرج حازانافازايس، فإن الفيلم كان مشروعا أشرفت عليه المنتجة منذ انطلاقه. وقد تواصل اثنان من الممولين من لوكسمبورغ، فريدريك ومايكل رايشلينغ، مع غاييه عام 2011 من أجل "تطوير مشروع مشترك مع كيف آدامز".

وحسب الكاتب، فإنه رغم ظهور اسم شركة ريلاينس في قائمة المنتجين، فإن شركة الاستثمار "فيسفيرز كابيتال" لعبت دور الوسيط بين ريلاينس والإنتاج التنفيذي، حيث تم تحويل الأموال عبر ترتيب مالي معقد.

واختتم الكاتب تقريره بالإشارة إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2018، أكدت غاييه لموقع ميديابارت أن شركة "ماي فاميلى" هي التي طلبت من ريلاينس، عبر شريكها "فيسفيرز"، المشاركة في التمويل. وأوضحت أن "استثمار ريلاينس في الفيلم بنسبة 10% من الميزانية جاء بمبادرة من ماي فاميلى فقط، وبشروط مشابهة لباقي المستثمرين".