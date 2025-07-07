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شاهد.. ثوران بركان ليووتوبي لاكي-لاكي في إندونيسيا

Mount Lewotobi Laki-laki spews volcanic materials during an eruption, as seen from Konga, Titehena, East Flores, East Nusa Tenggara province, Indonesia, November 12, 2024. REUTERS/Stringer NO RESALES NO ARCHIVES
البركان يبلغ ارتفاعه 1584 مترا ويقع ضمن منطقة نشطة جيولوجيا تُعرف بـ"حزام النار" في المحيط الهادي (رويترز)
7/7/2025-|آخر تحديث: 15:36 (توقيت مكة)

ثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي في جزيرة فلوريس بشرق إندونيسيا صباح اليوم الاثنين، مطلقا عمودا ضخما من الرماد البركاني بارتفاع يقدر بنحو 18 كيلومترا، وفقا لما أعلنته وكالة البراكين الوطنية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، لكن سحب الرماد الكثيف غطّت قرى محيطة، كما أُصدر تحذير للسكان بضرورة الابتعاد مسافة 6 إلى 7 كيلومترات عن محيط البركان وارتداء الكمامات للوقاية من الرماد.

Mount Lewotobi Laki-laki spews smoke and volcanic ash as seen from Kawalelo village in East Nusa Tenggara province, Indonesia, June 17, 2025. REUTERS/Floriana Jijiana J. Tobin TPX IMAGES OF THE DAY
سحب الرماد الكثيفة غطّت قرى محيطة بارتفاع يقدر بنحو 18 كيلومترا (رويترز)

ورغم أن مطار بالي الدولي لا يزال يعمل بشكل طبيعي، فقد أعلنت شركات طيران أسترالية، منها قانتاس وجيتستار وفيرجن أستراليا، إلغاء عدد من الرحلات الجوية من جزيرة بالي وإليها بسبب مخاوف من الرماد البركاني.

Mount Lewotobi Laki-laki spews smoke and volcanic ash as seen from Kawalelo village in East Nusa Tenggara province, Indonesia, June 17, 2025. REUTERS/Floriana Jijiana J. Tobin
البركان شهد ثورانات سابقة كان أبرزها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (رويترز)

ويقع البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا، ضمن منطقة نشطة جيولوجيا تُعرف بـ"حزام النار" في المحيط الهادي. وتعد إندونيسيا من أكثر الدول عرضة للزلازل والثورات البركانية، إذ تضم 120 بركانا نشطا.

وكان البركان قد شهد ثورانات سابقة، أبرزها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أسفر عن مقتل 9 أشخاص وتشريد الآلاف، بينما رفعت السلطات مستوى التحذير إلى الأعلى منذ ثوران سابق يوم 18 يونيو/حزيران الماضي.

Mount Lewotobi Laki-laki spews volcanic materials during an eruption, as seen from Konga, Titehena, East Flores, East Nusa Tenggara province, Indonesia, November 12, 2024. REUTERS/Stringer NO RESALES NO ARCHIVES
جبل ليووتوبي لاكي-لاكي يقذف حمما بركانية أثناء ثورانه (رويترز)
المصدر: وكالات

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