قتلى وجرحى بهجمات روسية على أوكرانيا وموسكو تعلق الرحلات الجوية

أسفرت الهجمات الروسية على مناطق متفرقة من أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين، بحسب السلطات الأوكرانية.

وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل 3 أشخاص، بينهم اثنان في هجوم صاروخي روسي استهدف مقاطعة سومي شمال شرقي البلاد، بينما لقي الثالث مصرعه في هجوم على مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل شخص في منطقة خيرسون، وإصابة اثنين آخرين.

وأُصيب 27 شخصا بجروح في هجمات استهدفت حيين سكنيين في مدينة خاركيف شرق البلاد، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. أما في دنيبروبيتروفسك، فقد أُصيب 5 أشخاص آخرين وفق السلطات المحلية.

كذلك، أفاد مراسل الجزيرة بسماع انفجارات متتالية إثر هجوم بمسيّرات مكثفة في العاصمة الأوكرانية كييف. ورصدت كاميرات الجزيرة لحظة اعتراض الدفاعات الجوية الأوكرانية لطائرات مسيّرة فوق ميدان الاستقلال، مما أدى إلى انفجارات عنيفة في الجو.

وأكدت الإدارة العسكرية وقوع أضرار مادية في عدد من الممتلكات دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

وشهدت أيضا مدينة أوديسا هجمات مماثلة بمسيّرات، تسببت في تدمير بعض الأبنية وإصابة مدنيين، وفق تقارير أولية.

إسقاط مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 120 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، معظمها في المناطق الحدودية مع أوكرانيا.

وأضافت أنه تم إسقاط 39 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 5 ساعات ونصف من النهار، معظمها في وسط روسيا أو قرب الحدود الأوكرانية.

بدوره، قال رئيس بلدية موسكو إن 6 طائرات مسيّرة أوكرانية تم إسقاطها أثناء توجهها نحو العاصمة الروسية.

وأوضح في منشور على تطبيق "تليغرام" أن خبراء يفحصون شظايا الطائرات في مناطق قريبة من المدينة، دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.

وفي منطقة لينينغراد، القريبة من سان بطرسبرغ، أعلن الحاكم المحلي إسقاط طائرتين مسيرتين، وامتدت الهجمات إلى مناطق روسية أخرى تشمل:

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أوريول (وسط): تدمير 7 طائرات مسيّرة.

سمولينسك (غرب): إسقاط 3 طائرات.

تفير (شمال غربي موسكو): تدمير 4 طائرات.

كالوجا (جنوب غرب موسكو): إسقاط 7 طائرات.

تعليق الرحلات الجوية

كذلك، أدت الهجمات الأوكرانية إلى إغلاق مؤقت لعدد من المطارات الرئيسية بروسيا، من بينها مطار شيريميتيفو في موسكو ومطار بولكوفو في سان بطرسبرغ، إضافة إلى مطارات في مناطق أخرى، من بينها كيروف الواقعة شمال شرق موسكو.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية أن عشرات الرحلات تأجلت نتيجة هذه التطورات.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات الروسية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة جراء الهجمات.

وتأتي هذه الهجمات في إطار حرب مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، تشن فيها أوكرانيا ضربات بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية، ردا على الغزو الواسع الذي أطلقته موسكو في فبراير/شباط 2022.