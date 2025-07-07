جالية كوت ديفوار في باريس تطالب بانتخابات شفافة في وطنها

نظّم شباب الحزب الديمقراطي المعارض في كوت ديفوار وقفة احتجاجية في العاصمة باريس للمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام الجاري وفقا للمبادئ الديمقراطية السليمة، من دون إقصاء أو تهميش أو تزوير.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بإقصاء زعيم حزب المعارضة تيام تيجان من القوائم الانتخابية المقررّة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، واعتبروه استهدافا غير مبرّر هدفه تفرّد السلطات بالعملية السياسية.

وقال ميكائيل كادجي أحد القيادات في صفوف الجالية الإيفوارية المقيمة في فرنسا إنه يجب أن تكون هذه الانتخابات شاملة وشفافة، يسمح فيها لجميع رؤساء الأحزاب السياسية بالترشح، حتى يكون السباق الرئاسي مقنعا وتشاركيا، ويكون الفائز ممثلا لجميع المواطنين.

وحذّر كادجي من القمع والتضييق على الحريات، قائلا إنه لم يعد يسمح لمناضلي الحزب الديمقراطي بالتظاهر، إذ أقدمت السلطات قبل يومين على اعتقال رئيس فرع طلاب الحزب في الجامعات.

وقال عدد من من أبناء الجالية المقيمة في فرنسا، إنه لا يمكن أن يتحقّق الاستقرار من دون العدالة الانتخابية التي تسمح لجميع المنافسين بالمشاركة السياسية من دون قيود أو إقصاء.

وكانت السلطات في كوت ديفوار قد أسقطت تيجان تيام من القائمة الانتخابية بسبب حمله للجنسية الفرنسية، لأن القانون يحظر ازدواج الجنسية على المترشحين.

ورغم أن تيام قرر التخلي عن جنسيته الفرنسية، فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أبقت على إقصائه، مبررة ذلك بأن تاريخ تقديمه للملف الانتخابي جاء في وقت ما زال يتمتع فيه بالأوراق الفرنسية.

وأسقطت لجنة الانتخابات كذلك الرئيس السابق لوران غباغبو بسبب إدانته من طرف القضاء بالاحتيال والسرقة من البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وهو الأمر الذي منعه من حقوقه المدنية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حذّرت الأمم المتحدة من أجواء التوتر التي غالبا ما تصاحب الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، وأبدت استعدادها للعمل مع جميع الأطراف من أجل خلق مناخ ملائم لانتخابات نزيهة.