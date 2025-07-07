توقعات إسرائيلية بـ"فرض السيادة على الضفة" لدى عودة نتنياهو من واشنطن

توقع يسرائيل غانتس رئيس المجلس الاقليمي لـ"مستوطنات بنيامين" أن يفرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "سيادة إسرائيل" على الضفة الغربية عقب عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة.

وقال في تصريحات له اليوم الاثنين "التقيت أمس رئيس الوزراء قبل أن يتوجه إلى واشنطن واتفقنا على عقد اجتماع مع مجلس المستوطنات فور عودته حول موضوع إحلال السيادة".

وجاء في تصريحات غانتس للقناة الـ14 الإسرائيلية أن "مجلس المستوطنات يعد خطة شاملة مرفقة بخرائط وتشريعات قانونية بالتعاون مع مديرية الاستيطان بوزارة الدفاع من أجل تحويل إحلال السيادة إلى أمر واقع".

وتابع "توقعاتنا من رئيس الوزراء أنه يجب عدم إضاعة الفرصة التاريخية وأن يعمل فور عودته إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة" وهي التسمية التوراتية للضفة والتي يستخدمها الاحتلال.

وقبل أيام، طالب أعضاء في الكنيست (من حزب الليكود) نتنياهو بالتصديق على قرار حكومي يقضي بضم الضفة، وذلك قبل انتهاء الدورة الصيفية للكنيست خلال 3 أسابيع.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة رسمية موقعة باسم جميع وزراء الليكود، وتعد الأولى من نوعها بهذا الوضوح والصراحة من قبل الحزب الحاكم، حيث تدعو إلى "فرض السيادة والقانون الإسرائيليين" على الضفة.

اعتداءات بالآلاف

في غضون ذلك قالت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" إن المستوطنين والاحتلال نفذوا 11 ألفا و280 اعتداء بالضفة خلال النصف الأول من هذا العام.

ويعاني الشعب الفلسطيني بالضفة من تصاعد اعتداءات المستوطنين، في ظل زيادة ملحوظة في عدد البؤر الاستيطانية بنسبة تقارب 40% خلال فترة الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.