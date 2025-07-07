بولندا تبدأ عمليات تفتيش حدودية مع ألمانيا وليتوانيا

بدأت بولندا، اليوم الاثنين، عمليات تفتيش عشوائية على حدودها المشتركة مع ألمانيا، تشمل 52 معبرا حدوديا، في خطوة قالت السلطات إنها رد على تشديد برلين للرقابة الحدودية منذ أشهر.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن في بداية يوليو/تموز عن هذه الإجراءات، التي ستستمر مبدئيا حتى الخامس من أغسطس/آب، وتشمل أيضا تفتيش المسافرين القادمين من ليتوانيا.

ورغم أن بولندا وألمانيا عضوان في منطقة شنغن الأوروبية، التي ألغت التفتيش الروتيني على الحدود بين دولها، فإن ألمانيا بدأت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تنفيذ فحوصات عشوائية على الحدود مع بولندا، ضمن سياسة مشددة للهجرة تنتهجها حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأوضحت السلطات البولندية أن عمليات التفتيش ستركز على الحافلات الصغيرة والمركبات التي تحمل أعدادا كبيرة من الركاب أو ذات نوافذ مظللة، وذلك في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.

وتأتي هذه الخطوة وسط توتر سياسي متصاعد بين وارسو وبرلين بشأن قضايا الهجرة، إذ أعلنت الحكومة الألمانية مؤخرا أنها ستبدأ إعادة طالبي اللجوء من الحدود البولندية، وهو ما أثار جدلا واسعا في بولندا.

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، فقد تم رفض دخول نحو 1300 شخص عند الحدود مع بولندا منذ الثامن من مايو/أيار، في مؤشر على تصاعد القيود المفروضة على المهاجرين.