برنامج أممي يدق ناقوس الخطر بانهيار وشيك لأنظمة الغذاء بغزة

قال برنامج الأغذية العالمي، إن جميع أنظمة الغذاء في قطاع غزة "على وشك الانهيار"، وإن غالبية الأسر في القطاع بالكاد تتناول وجبة واحدة يوميا، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ عدة أشهر.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين، أفاد البرنامج الأممي بأن "وقف إطلاق النار في غزة يهيئ الظروف اللازمة لتقديم مساعدات إنسانية آمنة وواسعة النطاق".

وأشار إلى أن "معظم الأسر في قطاع غزة بالكاد يتناول وجبة واحدة يوميا"، وأن "الشعور بالخوف من المجاعة والحاجة الماسة للغذاء لا يزال مرتفعا في غزة".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة في وجه المساعدات الإنسانية، مما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.

وأشار البرنامج إلى أن "الأمن الغذائي في غزة وجميع أنظمة الغذاء، على وشك الانهيار".

وذكر أن "إحدى أسر غزة أخبرتنا أن الحرارة الشديدة ونقص الغذاء تسببا في فقدان الوعي عند بعضهم".

ولفت إلى أن كثيرا من الناس يخاطرون بحياتهم؛ من أجل الحصول على كيلوغرام واحد من الطحين.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار تنفيذ خطة توزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، بحيث تجبر الفلسطينيين المجوّعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي.

وحتى 29 يونيو/حزيران الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على "المساعدات الأميركية الإسرائيلية" قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو الماضي، بلغ نحو 580 قتيلا وأكثر من 4 آلاف و216 مصابا، إضافة إلى 39 مفقودا.

ويوم الجمعة، كشف جنود إسرائيليون أنهم يطلقون النار عمدا، وفقا لتعليمات قادتهم على الفلسطينيين العزل منتظري المساعدات الإنسانية قرب مواقع التوزيع بقطاع غزة، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

إعلان

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 193 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.