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بالصور.. فيضانات تكساس المدمرة تكشف فشل أميركا المناخي

A drone view of vehicles partially submerged in flood water following torrential rains that unleashed flash floods along the Concho River in San Angelo, Texas, U.S., July 4, 2025, in this screen grab obtained from a social media video. Patrick Keely/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. REFILE - CORRECTING NAME OF RIVER FROM "GUADALUPE" TO "CONCHO" AND MONTH FROM "JUNE" TO "JULY".
فيضانات مفاجئة على طول نهر كونشو في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
نانسي موسى
7/7/2025-|آخر تحديث: 18:06 (توقيت مكة)

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت ولاية تكساس الأميركية إلى 82 قتيلا على الأقل، ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، في كارثة طبيعية سلّطت الضوء مجددا على تداعيات تغير المناخ، وسط اتهامات لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالتقاعس والإهمال.

epa12221510 First responders search a building washed ashore from flood waters, in Hunt, Texas, USA, 06 July 2025. At least 69 people have been killed after floodwaters swept through a summer camp and nearby homes on early 04 July. EPA/DUSTIN SAFRANEK
تواصُل البحث لانتشال المفقودين في ظل تضاريس صعبة وبيئة خطرة (الأوروبية)

وبدأت الفيضانات التي جرفت المنازل والمركبات، بعد ارتفاع منسوب المياه في نهر غوادلوبي 8 أمتار في أقل من ساعة يوم الجمعة الماضي، مما خلّف دمارا واسعا في مناطق مأهولة، أبرزها مخيم "ميستيك" للفتيات وسط تكساس، حيث لقي ما لا يقل عن 10 فتيات ومرشدتهن مصرعهن.

A woman reacts as churchgoers sing worship songs at a service following deadly flooding in Kerrville, Texas, U.S., July 6, 2025. REUTERS/Sergio Flores
أهالي الضحايا يظهرون تأثرا بالغا عقب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت تكساس (رويترز)

وفي مشهد يُعيد التذكير بكوارث مناخية سابقة، انتشرت فرق الإنقاذ في مناطق وعرة وشديدة الخطورة، حيث تعيق المياه المرتفعة والأفاعي الوصول إليها، في وقت تكثف فيه الجهود للعثور على المفقودين البالغ عددهم حتى الآن 41 شخصا.

HUNT, TEXAS - JULY 6: Search and rescue workers dig through debris looking for any survivors or remains of people swept up in the flash flooding on July 6, 2025 in Hunt, Texas. Heavy rainfall caused flooding along the Guadalupe River in central Texas with multiple fatalities reported. Jim Vondruska/Getty Images/AFP (Photo by Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
استمرار جهود رفع المخلفات الناتجة عن الفيضان (الفرنسية)

ورغم تفعيل إعلان "كارثة كبرى" في بعض المقاطعات، تواجه السلطات المحلية تساؤلات متزايدة حول جاهزيتها للتعامل مع الفيضانات، ومدى فاعلية أنظمة الإنذار المبكر، خصوصا في منطقة عُرفت تاريخيا بتعرّضها للفيضانات الموسمية.

HUNT, TEXAS - JULY 6: An American flag hangs in front of the city sign after flash flooding tore through the area on July 6, 2025 in Hunt, Texas. Heavy rainfall caused flooding along the Guadalupe River in central Texas with multiple fatalities reported. Jim Vondruska/Getty Images/AFP (Photo by Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
هانت تعرضت لأمطار غزيرة ساعدت على حدوث الفيضانات (الفرنسية)

ولم تقتصر الانتقادات على الأداء المحلي، بل طالت الإدارة الفدرالية، حيث اتُهم الرئيس ترامب بإضعاف قدرة مؤسسات الطوارئ من خلال تقليص ميزانيات الأرصاد الجوية ووكالة إدارة الطوارئ الفدرالية.

Officials comb through the banks of the Guadalupe River after a flash flood swept through the area Saturday, July 5, 2025, in Hunt, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)
تمشيط ضفاف نهر غوادلوبي بعد أن اجتاح فيضان مفاجئ المنطقة (أسوشيتد برس)

وفي مؤتمره الصحفي، رفض ترامب هذه الاتهامات، واصفا الكارثة بأنها "حدث لا يمكن توقعه".

Members from Texas Game Wardens of the Law Enforcement Divison work following flash flooding, in Kerrville, Texas, U.S. July 6, 2025. REUTERS/Marco Bello
السلطات المحلية تواجه انتقادات حادة بشأن تأخر التحذيرات وضعف الاستعدادات (رويترز)

لكن خبراء المناخ أشاروا إلى أن الفيضانات المتكررة والعنيفة بالولايات المتحدة باتت نمطا واضحا نتيجة الاحتباس الحراري الذي زاد من شدة الأمطار الغزيرة وسرعة تشكّلها، مما يُعقّد قدرة المدن على الاستجابة في الوقت المناسب.

HUNT, TEXAS - JULY 6: Search and recovery workers dig through debris looking for any survivors or remains of people swept up in the flash flooding at Camp Mystic on July 6, 2025 in Hunt, Texas. Heavy rainfall caused flooding along the Guadalupe River in central Texas with multiple fatalities reported. Jim Vondruska/Getty Images/AFP (Photo by Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الخبراء ربطوا الكارثة بتغير المناخ وازدياد وتيرة الأحداث الجوية الصعبة (الفرنسية)

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية -أمس الأحد- من أن العواصف الرعدية تهدّد بالمزيد من الفيضانات المفاجئة فوق الأراضي المشبعة بالمياه وسط تكساس.

People look at the Guadalupe river, following flash flooding, as they gather after receiving a SMS alerting on potential floods in the area, in Kerrville, Texas, U.S. July 6, 2025. REUTERS/Marco Bello TPX IMAGES OF THE DAY
السكان تلقوا رسائل نصية قصيرة للتنبيه بشأن فيضانات جديدة محتملة بالمنطقة (رويترز)

وحذر حاكم تكساس من أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم غد قد يؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي تهدد الحياة، خاصة في المناطق التي تغمرها المياه بالفعل.

HUNT, TEXAS - JULY 6: A Chinook helicopter takes off near Camp Mystic after picking up troops that aided in search and recovery efforts on July 6, 2025 in Hunt, Texas. Heavy rainfall caused flooding along the Guadalupe River in central Texas with multiple fatalities reported. Jim Vondruska/Getty Images/AFP (Photo by Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الكونغرس يشهد مطالبات بإصلاح عاجل لسياسات الطوارئ والبيئة (الفرنسية)

من جهتهم، عبّر سكان المناطق المنكوبة عن صدمتهم من حجم الدمار، مؤكدين أن التحذيرات كانت "متأخرة أو غير دقيقة".

CENTER POINT, TEXAS - JULY 06: Ayzlin Garcia stands in her aunt Audrey's home after it was flooded on July 06, 2025 in Center Point, Texas. "We've lost pretty much everything in our house, but we're blessed because we still have our lives, there are people who didn't make it," said her uncle Nathan. Heavy rainfall caused severe flooding along the Guadalupe River in central Texas, leaving more than 70 people reported dead. Brandon Bell/Getty Images/AFP (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الطفلة غارسيا تقف داخل منزل عمتها بعد سحب مياه الفيضانات (الفرنسية)

وفي ظل عدم التيقن من مصير العشرات، تستمر عائلات الضحايا في البحث بين الركام وعلى ضفاف النهر بمساعدة متطوعين، رغم مناشدات السلطات بعدم تعريض أنفسهم للخطر.

Personal trabaja para retirar escombros del puente Cade Loop junto al río Guadalupe, el sábado 5 de julio de 2025, en Ingram, Texas. (AP Foto/Rodolfo Gonzalez)
العائلات المفجوعة تطوّعت في عمليات البحث رغم تحذيرات السلامة (أسوشيتد برس)

وبينما يستعد ترامب لزيارة المنطقة المتضررة نهاية الأسبوع، يستمر الجدل داخل الكونغرس حول مستقبل تمويل الوكالات الفدرالية المعنية بالكوارث، وسط دعوات لإعادة هيكلة شاملة لسياسات الطوارئ والاستجابة المناخية.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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