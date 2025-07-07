انتحار وزير روسي بعد ساعات من إقالته خوفا من قضية فساد

انتحر وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله الرئيس فلاديمير بوتين من منصبه اليوم الاثنين، وسط حديث عن تخوفه من قضية فساد.

وقالت لجنة التحقيق الروسية -في بيان- إنه تم العثور على جثة ستاروفويت هامدة داخل سيارته في موسكو.

وأضافت أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود آثار طلقة نارية في جسده، ما يعزز فرضية الانتحار، في حين فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

وأكدت مصادر مقربة من التحقيق أن الوزير المُقال كان يواجه تهما محتملة بالفساد المالي والاختلاس، وكان من المقرر اعتقاله مساء يوم وفاته.

وذكرت الصحافة الروسية أن ستاروفويت يواجه قضية فساد قيد التحقيق في منطقة كورسك. وتُدير وزارة النقل الروسية أعمال بناء وترميم طرق في الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في إطار الحرب مع أوكرانيا، وهو قطاع يستشري فيه الفساد.

ولم تصدر السلطات الروسية بيانا رسميا يؤكد هذه المعلومات حتى الآن، لكن خلفية الإقالة المفاجئة تُعزز من فرضية ارتباطها بتلك الملفات.

وصباح الاثنين، أصدر الكرملين مرسوما موقعا من بوتين يُعلن "إقالة رومان ستاروفويت من منصبه كوزير للنقل في الاتحاد الروسي".

وأكدت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة أن "المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع"، من دون تقديم أي تفسير للإقالة المفاجئة.

وعُيّن ستاروفويت (53 عاما) وزيرا للنقل في مايو/أيار 2024، بعدما شغل منصب حاكم منطقة كورسك بين عامي 2019 و2024.