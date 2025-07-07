مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يواصل اعتداءاته بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى اليوم الاثنين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة دهم واعتقالات واسعة لعدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال التي شددت من إجراءاتها الأمنية على بوابات المسجد.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة العيسوية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية جبع شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال ومركبة شرطة اقتحموا بلدة العيسوية، وتجولوا في شوارعها، في حين نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريا على مدخل قرية جبع شمال شرق القدس، وأعاقت حركة المواطنين.

توقيف صحفي

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ناصر اللحام، رئيس تحرير شبكة "معا" الإخبارية، من منزله.

وأوضحت المصادر أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت منزله في بلدة الدوحة في محافظة بيت لحم فجرا وحطمت أثاثه ومحتوياته، وصادرت أجهزة الحاسوب والهواتف الشخصية الخاصة به.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تمديد توقيف اللحام وتحويلة إلى محكمة عوفر العسكرية حتى يوم الخميس القادم.

ويبلغ عدد الصحفيين المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة وجود "ملف سري"، 22 صحفيا، من بين 55 صحفيا في سجون الاحتلال، منهم 49 ما زالوا معتقلين منذ بدء الإبادة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال زوجة المقاوم المطارد محمود الفسفوس، بعد اقتحام منزلهم في مدينة دورا جنوب الخليل.

نابلس والخليل

وفي نابلس، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها بشكل عنيف، مخلفة دمارا واسعا في الممتلكات، وأخضعت السكان لتحقيقات ميدانية في المكان.

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وفي مدينة الخليل أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت المواطن عصمت زاهدة عقب دهم منزله وتفتيشه، كما دهمت عددا من المنازل في المنطقة الجنوبية ونكّلت بالمواطنين.

في سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية مكونة من 4 طوابق في قرية خربثا المصباح غرب رام الله.

وقال عضو المجلس القروي، فايز حرفوش، إن 3 جرافات عسكرية ترافقها قوات كبيرة من الجيش اقتحمت القرية وأعلنت المنطقة المحيطة موقعًا عسكريا مغلقًا ومنعت المواطنين من الاقتراب.

وأوضح حرفوش أن البناية تعود لعائلة محمود محمد موسى الهبل، وتؤوي نحو 50 شخصا، مشيرا إلى أن مساحة كل طابق تبلغ 180 مترا مربعا.

وأضاف أن المبنى قائم منذ أكثر من 20 عاما، وكان قد صدر بحقه أمر هدم سابق بذريعة البناء من دون ترخيص، قبل أن تنفذ قوات الاحتلال قرار الهدم الكامل اليوم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي اعتداءاته على الضفة إذ بدأها بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لاحقا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 991 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.