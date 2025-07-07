الزلازل تجبر سكان جزر يابانية على النزوح بعد تسجيل 1600 هزة

أجبر النشاط الزلزالي المتواصل في جنوب اليابان عشرات السكان على مغادرة جزر نائية ضمن أرخبيل توكارا، بعد تسجيل نحو 1600 هزة أرضية منذ 21 يونيو/حزيران الماضي، بينها زلزال بلغت قوته 5.1 درجات خلال الليلة الماضية.

وأوضح رئيس بلدية الجزر، غينيشيرو كوبو، أنه تم إجلاء 44 من أصل 89 من سكان جزيرة أكوسيكي -وهي الجزيرة الأكثر تأثرا- إلى مدينة كاغوشيما، في حين غادر 15 شخصا جزيرة مجاورة.

ورغم عدم تسجيل أضرار مادية، فإن الهزات شبه المتواصلة تسببت بضغط نفسي شديد بين السكان، خصوصا بسبب الأرق.

وتقع اليابان على تقاطع 4 صفائح تكتونية في "حزام النار" بالمحيط الهادي، وذلك ما يجعلها من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل، إذ تسجل اليابان نحو 1500 هزة سنويا.

ويأتي هذا بعد أشهر من زلزال مدمر بلغت قوته 7.5 درجات ضرب شبه جزيرة نوتو في يناير/كانون الثاني الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 470 شخصا.

وتواصل السلطات اليابانية مراقبة الوضع في الجزر، وسط مخاوف من تفاقم النشاط الزلزالي في الفترة المقبلة.