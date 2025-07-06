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مفوضية أممية ترفض خططا ألمانية لترحيل مجرمين إلى أفغانستان

EISENHUETTENSTADT, GERMANY - OCTOBER 05: Men, many of them from Syria, queue for lunch at the initial reception facility for migrants and refugees on October 05, 2023 in Eisenhuettenstadt, Germany. The Eisenhuettenstadt facility serves as both a registration center and a temporary shelter for newly-arrived asylum seekers in the eastern state of Brandenburg. Germany is struggling to cope with a current large influx of migrants, mainly from Syria, Afghanistan and Turkey, arriving via Poland and the Czech Republic. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
لاجئون معظمهم من سوريا وأفغانستان وتركيا قدموا في وقت سابق عبر بولندا وتشيك إلى ألمانيا (غيتي)
6/7/2025-|آخر تحديث: 18:22 (توقيت مكة)

رفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خططا ألمانية بترحيل مجرمين إلى أفغانستان، وقالت إن "الظروف على الأرض ليست مهيأة بعد للعودة".

وقال عرفات جمال، ممثل المفوضية في كابل، ردا على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف "نحث الدول على عدم إعادة الأفغان قسرا".

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يأتي ذلك بعد أن قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، إنه يتطلع لإجراء محادثات مع حركة طالبان، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، لتمكين ألمانيا من إعادة المجرمين المدانين.

ورفضت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني الفكرة أيضا.

وأضافت المتحدثة "من غير المناسب الحديث عن عودة أشخاص إلى أفغانستان في هذه المرحلة"، مشيرة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل حكم طالبان، بما في ذلك إعدامات وقمع حقوق المرأة.

وكانت ألمانيا قد علقت عمليات الترحيل إلى أفغانستان، عقب سيطرة طالبان على السلطة.

 

 

المصدر: الألمانية

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