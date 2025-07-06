معاريف: معظم سكان غلاف غزة لا يشعرون بالأمان

أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الغالبية العظمى من سكان مستوطنات غلاف غزة لا يشعرون بالأمان، ويعبرون عن شكوك متزايدة في قدرة إسرائيل على تحقيق الردع أمام قطاع غزة، رغم مرور قرابة عامين على اندلاع الحرب.

ووفق نتائج الاستطلاع، يرى نحو 70% من السكان أن الردع الإسرائيلي تجاه غزة "ضعيف" أو "ضعيف جدا"، فيما عبّر 78% عن عدم شعورهم بأي قدر من الأمان في المنطقة، في ظل استمرار التوترات الأمنية.

كما أفاد 63% من المستطلَعة آراؤهم بأن إعادة الأسرى المحتجزين في غزة تشكل عنصرا أساسيا في تعزيز شعورهم بالأمن، بينما قال 93% إن السياسات الأمنية الحالية لا تقضي على التهديدات القادمة من القطاع.

وأظهرت النتائج أيضا أن 30.4% من سكان الغلاف يفكرون بترك المنطقة أو يخططون للهجرة منها بسبب تدهور الوضع الأمني، في حين أبدى 77% عدم ثقتهم بالإعلام الإسرائيلي الذي يتهمونه بتجميل الواقع وتقليل الشعور بالتهديد.

أما على صعيد الثقة بالمؤسسات الرسمية، فقد أشار 76.8% إلى عدم ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية، و56% لا يثقون بجهاز الأمن العام (الشاباك)، بينما فقد 45.5% ثقتهم بالجيش.

وتأتي هذه النتائج بعد أيام من إعلان الحكومة الإسرائيلية السماح بعودة سكان الغلاف إلى بلداتهم لأول مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.