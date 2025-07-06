معاريف: عملية "عربات جدعون" بغزة فشلت فشلا ذريعا

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن عملية "عربات جدعون" العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة "مُنيت بفشل ذريع"، وأسفرت عن مقتل 34 ضابطا وجنديا دون تحقيق أي إنجاز يذكر.

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل الآن تقف على أعتاب صفقة تبادل تمنح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نصرا إستراتيجيا وضمانة أميركية لبقائها لسنوات مقبلة".

وقالت معاريف إن الفشل لا يقتصر على نتائج العملية الأخيرة، بل يمتد إلى النهج الكامل الذي اتبعه وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، القائم على عقلية سلاح المدرعات: "ما لا يُحسم بالقوة، يُحسم بمزيد من القوة"، مؤكدة أن هذه المقاربة أثبتت عجزها في قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة أن "النجاحات" التي يروج لها الجيش الإسرائيلي لا تتطابق مع "الواقع المرير على الأرض"، مشيرة إلى أن غياب هدف عسكري واضح كان منذ البداية مؤشرا على إخفاق محتوم، حيث بُنيت العملية على "أمنيات سياسية" بدلا من إستراتيجية عسكرية مدروسة.

ودعت معاريف إلى تغيير جذري في طريقة التفكير وخطة العمل، مشيرة إلى ضرورة تحديد مبادئ جديدة للعمل، من بينها:

إعادة جميع الأسرى خلال أيام.

انسحاب إسرائيلي من معظم مناطق قطاع غزة.

التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتيح لإسرائيل التدخل العسكري في حال أعادت حماس تسليح نفسها أو خالفت الاتفاق، على غرار النموذج المطبق مع "حزب الله" في لبنان.

كما دعت إلى إطلاق عمليات استهداف واسعة لقادة حماس في الخارج، باعتبار أن هذه الخطوة وحدها كفيلة بإنهاء الحرب.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن اللواء احتياط إسحاق بريك قوله: "النجاحات التي يتحدث عنها جيشنا في غزة لا تتطابق مع الواقع".

المقاومة صامدة

وقال المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية أسامة خالد للجزيرة نت إن هذا الفشل يتجلى أمام مقاومة ليست دولة ولا جيشا نظاميا ولا تملك قدرات نووية، لكنها لا تزال صامدة بثبات وحنكة رغم الإبادة والحصار.

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وأضاف خالد أن بعض الأوساط داخل الكيان تقارن بين الأداء الإسرائيلي على جبهات أخرى، مثل لبنان وإيران، وبين ما يجري في غزة، معتبرين أن إسرائيل عجزت عن تحقيق أي إنجاز يُذكر في القطاع.

وبين أن تكرار العمليات العسكرية دون نتائج ملموسة يضعف موقف تل أبيب التفاوضي، ويكشف إخفاقها في بلوغ الأهداف السياسية والعسكرية التي أعلنتها مرارا.

وأشار إلى أن حالة الانقسام السياسي الداخلي في إسرائيل بين الحكومة والمعارضة تعمق هذا العجز، مؤكدا أن الاعتراف بالفشل لا يظهر إلا عبر بعض الأصوات الإعلامية الخارجة عن الرقابة العسكرية، لأن التصريح به رسميا سيهدد تماسك الجبهة الداخلية في ظل إدراك عميق للأزمة على مختلف المستويات داخل الكيان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.