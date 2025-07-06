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ترامب يعلن إحدى مقاطعات تكساس منطقة منكوبة جراء الفيضانات

Crews work to clear debris from the Cade Loop bridge along the Guadalupe River on Saturday, July 5, 2025, in Ingram, Texas. (AP Photo/Rodolfo Gonzalez)
فرق الطوارئ ترفع أنقاض جسر دمرته الفيضانات (أسوشيتد برس)
6/7/2025-|آخر تحديث: 18:55 (توقيت مكة)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحدى مقاطعات ولاية تكساس منطقة منكوبة بعد فيضانات خلفت عشرات القتلى والمفقودين، فيما ضربت العاصفة المدارية شانتال ولاية ساوث كارولينا وسط تحذيرات من فيضانات مماثلة.

وقال ترامب "وقعت إعلانا باعتبار مقاطعة كير في ولاية تكساس منطقة منكوبة بعد خسارتنا الكثير من الأرواح والمفقودين".

وارتفع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى 59 قتيلا، وفق ما أعلنه، اليوم الأحد، قائد شرطة مقاطعة كير التي تركزت فيها جل الوفيات. وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أفادت في وقت سابق أن بين القتلى 15 طفلا.

في الوقت نفسه، تسابق فرق الإنقاذ الزمن للبحث عن ناجين بعد الإبلاغ عن فقد 27 فتاة في مخيم صيفي اجتاحته مياه الفيضانات، حيث هطلت خلال بضع ساعات أمطار غزيرة تعادل ما ينزل على المنطقة عادة في غضون أشهر.

Houses and cars are partially submerged in flood waters in an aerial view near Kerrville, Texas, U.S. July 4, 2025. U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
الفيضانات غمرت مناطق واسعة في مقاطعة كير بولاية تكساس (رويترز)

وقالت وسائل إعلام أميركية إنه تم إنقاذ أكثر من 850 شخصا في المنطقة خلال 36 ساعة، في عمليات استخدمت فيها المروحيات والزوارق والطائرات المسيّرة للوصول إلى الضحايا والعالقين بين الأشجار وفي مخيمات معزولة.

وقد وصف الرئيس الأميركي -في منشور على منصته تروث سوشيال- ما حدث بأنه "مأساة مروعة"، وقال إن إدارته تعمل مع مسؤولي ولاية تكساس والإدارات المحلية للتعامل مع الموقف على الأرض.

HUNT, TEXAS - JULY 05: Texas Game Wardens and local law enforcement carry the body of a flood victim from the banks of the Guadalupe River during recovery operations on July 5, 2025 near Hunt, Texas. Heavy rainfall caused flooding along the Guadalupe River in central Texas with at least 43 fatalities reported. Eric Vryn/Getty Images/AFP (Photo by Eric Vryn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
عناصر من حرس المحميات الطبيعية ينقلون جثمان أحد الضحايا (الفرنسية)

العاصفة شانتال

وعلى الساحل الشرقي للبلاد، ضربت العاصفة المدارية شانتال ولاية ساوث كارولينا، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من فيضانات مفاجئة كتلك التي وقعت في تكساس.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة شانتال وصلت إلى اليابسة بعدما تشكلت في المحيط الأطلسي برياح بلغت سرعتها نحو 64 كيلومترا.

CENTER POINT, TEXAS - JULY 05: A damaged home with debris littered around the exterior sits on the bank Guadalupe River on July 5, 2025 in Center Point, Texas. Heavy rainfall caused flooding along the Guadalupe River in central Texas with multiple fatalities reported. Jim Vondruska/Getty Images/AFP (Photo by Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
دمار بأحد المنازل على ضفاف نهر غوادالوبي في تكساس (غيتي)

وتوقع المركز أن تواصِل العاصفة طريقها شمالا حتى ولاية نورث كارولينا، محذرا من مخاطر الفيضانات المفاجئة.

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لكنه أوضح أن التوقعات تشير إلى تراجع قوة العاصفة لاحقا وتحوّلها إلى منخفض جوي بحلول غد الاثنين.

المصدر: الجزيرة + وكالات + الصحافة الأميركية

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