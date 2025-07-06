ترامب يعلن إحدى مقاطعات تكساس منطقة منكوبة جراء الفيضانات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحدى مقاطعات ولاية تكساس منطقة منكوبة بعد فيضانات خلفت عشرات القتلى والمفقودين، فيما ضربت العاصفة المدارية شانتال ولاية ساوث كارولينا وسط تحذيرات من فيضانات مماثلة.

وقال ترامب "وقعت إعلانا باعتبار مقاطعة كير في ولاية تكساس منطقة منكوبة بعد خسارتنا الكثير من الأرواح والمفقودين".

وارتفع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى 59 قتيلا، وفق ما أعلنه، اليوم الأحد، قائد شرطة مقاطعة كير التي تركزت فيها جل الوفيات. وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أفادت في وقت سابق أن بين القتلى 15 طفلا.

في الوقت نفسه، تسابق فرق الإنقاذ الزمن للبحث عن ناجين بعد الإبلاغ عن فقد 27 فتاة في مخيم صيفي اجتاحته مياه الفيضانات، حيث هطلت خلال بضع ساعات أمطار غزيرة تعادل ما ينزل على المنطقة عادة في غضون أشهر.

وقالت وسائل إعلام أميركية إنه تم إنقاذ أكثر من 850 شخصا في المنطقة خلال 36 ساعة، في عمليات استخدمت فيها المروحيات والزوارق والطائرات المسيّرة للوصول إلى الضحايا والعالقين بين الأشجار وفي مخيمات معزولة.

وقد وصف الرئيس الأميركي -في منشور على منصته تروث سوشيال- ما حدث بأنه "مأساة مروعة"، وقال إن إدارته تعمل مع مسؤولي ولاية تكساس والإدارات المحلية للتعامل مع الموقف على الأرض.

العاصفة شانتال

وعلى الساحل الشرقي للبلاد، ضربت العاصفة المدارية شانتال ولاية ساوث كارولينا، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من فيضانات مفاجئة كتلك التي وقعت في تكساس.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة شانتال وصلت إلى اليابسة بعدما تشكلت في المحيط الأطلسي برياح بلغت سرعتها نحو 64 كيلومترا.

وتوقع المركز أن تواصِل العاصفة طريقها شمالا حتى ولاية نورث كارولينا، محذرا من مخاطر الفيضانات المفاجئة.

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لكنه أوضح أن التوقعات تشير إلى تراجع قوة العاصفة لاحقا وتحوّلها إلى منخفض جوي بحلول غد الاثنين.