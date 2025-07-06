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فيضانات تكساس تخلف عشرات القتلى والمفقودين وعاصفة تضرب ساوث كارولينا

Crews work to clear debris from the Cade Loop bridge along the Guadalupe River on Saturday, July 5, 2025, in Ingram, Texas. (AP Photo/Rodolfo Gonzalez)
فرق الطوارئ ترفع أنقاض جسر دمرته الفيضانات (أسوشيتد برس)
6/7/2025-|آخر تحديث: 18:09 (توقيت مكة)

تواصل فرق الإنقاذ في ولاية تكساس الأميركية البحث عن مفقودين عقب الفيضانات المفاجئة التي غمرت مناطق في الولاية أول أمس الجمعة وخلفت عشرات القتلى، فيما ضربت العاصفة المدارية شانتال ولاية ساوث كارولينا وسط تحذيرات من فيضانات مماثلة.

وفي أحدث إحصاء نقلته وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأحد، أودت الفيضانات بحياة ما لا يقل عن 51 شخصا بينهم 15 طفلا، وكان أغلب الوفيات في مقاطعة كير.

في الوقت نفسه، تسابق فرق الإنقاذ الزمن للبحث عن ناجين بعد الإبلاغ عن فقد 27 فتاة في مخيم صيفي اجتاحته مياه الفيضانات، حيث هطلت خلال بضع ساعات أمطار غزيرة تعادل ما ينزل على المنطقة عادة في غضون أشهر.

Houses and cars are partially submerged in flood waters in an aerial view near Kerrville, Texas, U.S. July 4, 2025. U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
الفيضانات غمرت مناطق واسعة في مقاطعة كير بولاية تكساس (رويترز)

وقالت وسائل إعلام أميركية إنه تم إنقاذ أكثر من 850 شخصا في المنطقة خلال 36 ساعة، في عمليات استخدمت فيها المروحيات والزوارق والطائرات المسيّرة للوصول إلى الضحايا والعالقين بين الأشجار وفي مخيمات معزولة.

من جانبه، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في منشور على منصته تروث سوشيال- ما حدث بأنه "مأساة مروعة"، وقال إن إدارته تعمل مع مسؤولي ولاية تكساس والإدارات المحلية للتعامل مع الموقف على الأرض.

HUNT, TEXAS - JULY 05: Texas Game Wardens and local law enforcement carry the body of a flood victim from the banks of the Guadalupe River during recovery operations on July 5, 2025 near Hunt, Texas. Heavy rainfall caused flooding along the Guadalupe River in central Texas with at least 43 fatalities reported. Eric Vryn/Getty Images/AFP (Photo by Eric Vryn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
عناصر من حرس المحميات الطبيعية ينقلون جثمان أحد الضحايا (الفرنسية)

العاصفة شانتال

وعلى الساحل الشرقي للبلاد، ضربت العاصفة المدارية شانتال ولاية ساوث كارولينا، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من فيضانات مفاجئة كتلك التي وقعت في تكساس.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة شانتال وصلت إلى اليابسة بعدما تشكلت في المحيط الأطلسي برياح بلغت سرعتها نحو 64 كيلومترا.

CENTER POINT, TEXAS - JULY 05: A damaged home with debris littered around the exterior sits on the bank Guadalupe River on July 5, 2025 in Center Point, Texas. Heavy rainfall caused flooding along the Guadalupe River in central Texas with multiple fatalities reported. Jim Vondruska/Getty Images/AFP (Photo by Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
دمار بأحد المنازل على ضفاف نهر غوادالوبي في تكساس (غيتي)

وتوقع المركز أن تواصِل العاصفة طريقها شمالا حتى ولاية نورث كارولينا، محذرا من مخاطر الفيضانات المفاجئة.

لكنه أوضح أن التوقعات تشير إلى تراجع قوة العاصفة لاحقا وتحوّلها إلى منخفض جوي بحلول غد الاثنين.

المصدر: الجزيرة + وكالات + الصحافة الأميركية

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