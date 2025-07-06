فيضانات تكساس تخلف عشرات القتلى والمفقودين وعاصفة تضرب ساوث كارولينا

تواصل فرق الإنقاذ في ولاية تكساس الأميركية البحث عن مفقودين عقب الفيضانات المفاجئة التي غمرت مناطق في الولاية أول أمس الجمعة وخلفت عشرات القتلى، فيما ضربت العاصفة المدارية شانتال ولاية ساوث كارولينا وسط تحذيرات من فيضانات مماثلة.

وفي أحدث إحصاء نقلته وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأحد، أودت الفيضانات بحياة ما لا يقل عن 51 شخصا بينهم 15 طفلا، وكان أغلب الوفيات في مقاطعة كير.

في الوقت نفسه، تسابق فرق الإنقاذ الزمن للبحث عن ناجين بعد الإبلاغ عن فقد 27 فتاة في مخيم صيفي اجتاحته مياه الفيضانات، حيث هطلت خلال بضع ساعات أمطار غزيرة تعادل ما ينزل على المنطقة عادة في غضون أشهر.

وقالت وسائل إعلام أميركية إنه تم إنقاذ أكثر من 850 شخصا في المنطقة خلال 36 ساعة، في عمليات استخدمت فيها المروحيات والزوارق والطائرات المسيّرة للوصول إلى الضحايا والعالقين بين الأشجار وفي مخيمات معزولة.

من جانبه، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في منشور على منصته تروث سوشيال- ما حدث بأنه "مأساة مروعة"، وقال إن إدارته تعمل مع مسؤولي ولاية تكساس والإدارات المحلية للتعامل مع الموقف على الأرض.

العاصفة شانتال

وعلى الساحل الشرقي للبلاد، ضربت العاصفة المدارية شانتال ولاية ساوث كارولينا، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من فيضانات مفاجئة كتلك التي وقعت في تكساس.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة شانتال وصلت إلى اليابسة بعدما تشكلت في المحيط الأطلسي برياح بلغت سرعتها نحو 64 كيلومترا.

وتوقع المركز أن تواصِل العاصفة طريقها شمالا حتى ولاية نورث كارولينا، محذرا من مخاطر الفيضانات المفاجئة.

لكنه أوضح أن التوقعات تشير إلى تراجع قوة العاصفة لاحقا وتحوّلها إلى منخفض جوي بحلول غد الاثنين.